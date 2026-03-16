/ 사진=KBS2

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가수 이찬원이 마이클 잭슨의 죽음에 의문을 갖는다.KBS2 '셀럽병사의 비밀' 48회에서는 전 세계에서 가장 뜨거운 찬사와 잔인한 조롱을 동시에 받아야 했던 ‘팝의 황제’ 마이클 잭슨의 미스터리한 삶과 죽음을 조명한다.마이클 잭슨이 세상을 떠난 지 17년이 지났지만, 그의 딸 패리스 잭슨은 지금도 “아버지는 살해당했다”는 주장을 굽히지 않고 있다. 이번 방송에서는 여전히 거대한 물음표로 남아 있는 그의 마지막 하루를 추적하고, 그를 둘러싼 오해의 실체를 들여다본다이날 방송에 함께한 안무가 모니카는 마이클 잭슨의 죽음을 떠올리며 “당시 너무 믿기지 않아 마치 만우절 같은 날이었다”고 회상했다. 배순탁 작가 역시 “그의 음악적 성취는 다른 아티스트가 다시 이루기 어려울 것”이라며 짧았던 생애에 대한 안타까움을 전했다.그의 죽음에는 결정적인 목격자가 있었다. 마이클 잭슨의 마지막 밤, 약 12시간을 함께했던 주치의 콘래드 머레이였다. 주치의 머레이는 자신이 자리를 비운 2분 사이 마이클 잭슨의 호흡이 멈췄고 즉시 조치를 취했다고 주장했다. 하지만 정작 911 신고가 이루어진 건 그로부터 1시간 30분이 지나서라는 사실이 밝혀지며 스튜디오는 크게 술렁였다.부검 결과도 놀라웠다. 마이클 잭슨의 죽음이 ‘타살(Homicide)’로 분류되었다는 사실에 모니카는 충격을 감추지 못했고 이찬원 역시 고개를 갸웃하며 “살인 맞는데?”라는 반응을 보이며 긴장감을 더했다. 이날 방송에서는 사라진 골든타임 1시간 30분을 중심으로 그의 죽음을 둘러싼 미스터리를 집중 추적한다.생전 마이클 잭슨을 가장 괴롭혔던 오해는 그가 백인이 되려 한다는 루머였다. 전신을 하얗게 만들기 위해 표백제를 사용한다거나, 성형 중독에 빠졌다는 조롱은 결국 그를 ‘와코 재코(Wacko Jacko·괴짜 잭슨)’라는 프레임 속에 가두었다.하지만 이낙준 전문의는 이러한 변화가 별난 기행이 아니라 병마와 싸우기 위한 선택이었을 가능성을 제기한다. 마이클 잭슨이 생전에 자가면역질환 루푸스를 앓았고, 이로 인해 코 조직이 괴사했을 가능성이 있다는 것이다. 뙤약볕 아래에서도 검은 우산을 고집했던 이유 또한 별난 기행이 아니라, 병마와의 사투였을 거란 분석에 출연진들은 안타까운 마음을 숨기지 못했다.사망 전 마이클 잭슨은 7천억 원에 달하는 부채에 시달리고 있었다. 재기를 위해 준비한 것이 바로 콘서트 투어 ‘This Is It’이었다. 애초에 10회로 기획된 콘서트는 공연 기획사의 일방적인 결정으로 50회까지 늘어났고 마이클 잭슨은 멈출 수 없는 죽음의 레이스를 이어가야 했다. 과연 그 마지막 밤, 팝의 황제에겐 무슨 일이 벌어졌던 것일까?17일 밤 8시 30분 방송되는 KBS2 '셀럽병사의 비밀' 48회에서 확인할 수 있다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr