윤종신, 전국에서 제일 핫한 1등 만나…짧고 굵게 수다

윤종신과 절친 장항준 감독이 만났다.윤종신은 지난 15일 “요즘 젤 핫한 사람. 1도 안변한 사람. 짧고 굵게 떠들다 옴. 내가 먼저 사진 찍자 한거 처음이라며”라고 적었다.장 감독이 만든 영화 '왕과 사는 남자'가 1,346만 관객을 돌파하며 영화 '베테랑'이 세운 기록을 넘어섰다.이는 2020년 3월 코로나19 팬데믹 이후 한국 영화 최다 관객을 동원한 '서울의 봄'이 기록한 누적 관객 수 1,312만 8,080명의 기록을 넘어선 것이다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr