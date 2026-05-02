사진 = 장원영 인스타그램

사진 = 장원영 인스타그램

사진 = 장원영 인스타그램

사진 = 장원영 인스타그램

아이브 장원영의 키치한 매력이 더욱 돋보이고 있다.최근 장원영은 자신의 인스타그램에 "오늘 디메추 초코와플이랑 맛있는 커피"라는 멘트와 사진을 올렸다.공개 된 사진 속 장원영은 밝은 배경 앞에서 초코 코팅이 된 와플을 손에 들고 입 가까이 가져간 채 카메라를 바라보고 있다. 자연스럽게 웨이브가 들어간 긴 헤어가 얼굴선을 따라 흐르며 또렷한 이목구비를 강조하고 연한 톤의 긴 소매 상의가 전체적인 분위기를 부드럽게 만든다.이어 다른 사진에서 장원영은 한쪽 눈을 살짝 감은 채 윙크를 하며 와플을 들고 장난스러운 표정을 짓고 있고 또 다른 컷에서는 양손을 볼에 가볍게 받치며 정면을 바라보는 포즈로 사랑스러운 무드를 더한다. 거울 셀카에서는 어깨가 드러난 상의와 함께 휴대폰을 들고 시선을 아래로 두며 또 다른 분위기를 연출하고 있다.이를 본 팬들은 "너무 귀여워요" "늘 응원합니다" "너무 예뻐" "바로 초코와플 시켰어요" "공주야 초코와플 100개 사줄게" "가장 예쁜 원영 " 등의 댓글을 달았다.한편 2004년생으로 22세인 장원영은 국내 대표 부촌으로 꼽히는 한남동 유엔빌리지의 고급빌라를 지난 3월 137억원에 전액 현금으로 매수하기도 했다. 또 장원영은 '100억 몸값'으로 알려진 변우석의 광고 갯수를 따라 잡을 것으로 보인다. 장원영은 지난해만 우리은행, Malto, 빙그레, 다이슨, 데싱디바, 배러, JIM BEAM, 뉴발란스 등 다양한 브랜드의 앰버서더로 활약하며 광고계를 장악하고 있다. 뷰티, 패션, 식품, 금융, 주류 등 다양한 브랜드 모델로 활동 중인 장원영은 모든 영역을 접수한 넘사벽 '광고 퀸' 행보로 대체 불가한 영향력을 아낌없이 발휘하고 있다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr