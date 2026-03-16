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사진='대한민국에서 건물주 되는 법' 캡처

배우 류혜영의 친언니인 류아벨이 '대한민국에서 건물주 되는 법'에서 공인중개사 장희주 역을 맡았다.지난 14일 첫 방송된 tvN 새 토일드라마 '대한민국에서 건물주 되는 법'은 빚에 허덕이는 생계형 건물주가 목숨보다 소중한 가족과 건물을 지키기 위해 가짜 납치극에 가담하며 벌어지는 서스펜스를 그린다.류아벨은 극 중 세정로 공인중개사 장희주 역을 맡아 활약을 펼쳤다. 장희주는 기수종(하정우 분)이 세윤빌딩을 인수할 당시 공인중개사 사무소 직원으로 중개를 맡았던 인물로, 이후 독립해 특유의 영업력을 앞세워 세정로 일대 군소 건물주들과 친분을 쌓으며 빠르게 세를 확장해 나가는 캐릭터다. 밝고 능숙한 성격에 더해 사람의 욕망을 읽는 데 탁월한 감각을 지닌 장희주는 향후 극 전개에 긴장감을 더할 인물로 주목받고 있다.특히 지난 15일 방송된 '대한민국에서 건물주 되는 법' 2회에서는 공인중개사로서 세입자에게 건물을 설명하는 장면이 그려지며 장희주의 능수능란한 면모가 공개됐다. 건물의 장점과 조건을 조리 있게 설명하며 밝고 자신감 있는 태도로 상담을 이끄는 장희주의 모습이 시선을 사로잡았다.류아벨은 장희주의 당차고 능숙한 성격을 자연스럽게 표현하며 캐릭터의 매력을 살렸다. 세입자 상담 장면에서는 여유 있는 태도와 밝은 에너지로 능력 있는 공인중개사의 면모를 설득력 있게 그려냈고, 상황에 따라 달라지는 표정과 말투로 인물의 매력을 더했다. 특히 예측 못 할 상황이 닥쳐도 유연하게 대처하는 중개사의 모습을 노련하게 표현하며 눈길을 끌었다.여기에 극 말미 김선(임수정 분)이 남편 수종의 옷에서 긴 머리카락을 발견한 뒤 장희주를 떠올리는 장면이 그려지며 긴장감을 더했다. 장희주가 향후 전개 속에서 어떤 변수로 작용할지 궁금증을 높이고 있다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr