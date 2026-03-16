사진=텐아시아DB

사진='1등들' 캡처

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오디션 프로그램 '보이스 코리아'에서 1등을 차지했던 가수 이예준(39)이 '1등들'에서 트로피를 거머쥐었다.지난 15일 방송된 MBC 오디션 끝장전 '1등들' 5회에서는 끝장전 진출권과 트로피를 향한 1등 가수들의 피 튀기는 두 번째 맞짱전이 펼쳐졌다. 가수들의 간절함이 돋보이는 역대급 무대들이 이어진 가운데, 이예준이 손승연에 이어 맞짱전 1등을 차지했다.이날 방송은 그 어느 때보다 견제와 승부욕이 난무했다. 김기태는 손승연과의 맞짱전 1라운드에서 YB의 '나는 나비'를 선곡, 끝난 줄 알았던 무대를 다시 이어가는 기상천외한 기술로 관객들을 전원 기립시키며 승리를 따냈다.이어 안성훈과의 대결에서는 SG워너비 김진호의 '가족사진'을 선곡해 20여년간 뵙지 못하다 돌아가신 어머니를 향한 애절한 사모곡을 토해냈다. 진심을 꾹꾹 눌러 담은 김기태의 무대에 패널과 심사위원들은 눈물을 멈추지 못했고, 김기태는 파죽지세로 최종 결승에 올랐다.하지만 줄세우기전 1등으로서 마지막 무대를 장식한 이예준의 저력은 압도적이었다. 이예준은 싸이(PSY)의 '기댈곳'을 선곡해, 한 치의 오차도 없는 완벽한 가창력과 짙은 감성으로 무대를 꽉 채웠다. 경쟁자들조차 "완벽하다, 한 치의 실수도 없는 AI를 보는 것 같다"며 혀를 내둘렀다.특히 이예준의 목소리가 건넨 따뜻한 위로에 아이돌 오디션 1등 출신인 알파드라이브원 상원은 벅차오르는 감정에 폭풍 오열했다. 그리 역시 "지금까지 방송 활동을 하며 들었던 모든 노래 중 단연 최고다"라며 극찬을 보냈다.결국 최종 우승자는 이예준이었다. 강력한 우승 후보 김기태를 꺾고 1등 트로피를 차지한 그는 기쁨을 감추지 못했다. 이예준은 트로피를 품에 안고 "'보이스 코리아2' 이후로 살면서 단 한 번도 트로피나 메달을 받아본 적이 없었다"라고 감격의 소감을 털어놓았다. 이어 "앞으로 저의 음악을 더 보여드릴 수 있을 것 같아 너무 좋다"고 덧붙였다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr