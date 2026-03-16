/ 사진제공= KBS JOY 무엇이든 물어보살

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2024년 티아라 지연과 이혼한 전 야구선수 황재균이 고민을 토로했다. 황재균은 최근 방송인 강호동, 전현무 등이 소속된 SM C&C와 전속 계약을 체결하며 활발한 활동을 예고했다.KBS Joy '무엇이든 물어보살' 356회에서는 전 야구 선수로 큰 활약을 보였던 황재균이 출연한다. 20년간의 야구 선수 생활을 마치고 은퇴한 그는 방송인을 꿈꾸고 있지만, 여전히 내려놓지 못한 운동 강박 때문에 보살들을 찾았다고 한다. 황재균은 "은퇴 후 한 달 동안 먹고 놀면서 백수의 삶을 즐겼는데 몸이 거부하더라"라며 하루 일과가 운동밖에 없을 만큼 현역 때보다 더 운동에 매진하고 있다는 근황을 전한다.이에 이수근은 "요즘은 야구 선수가 은퇴하고 나면 야구 예능도 많이 하고 해설이나 코치도 하지 않냐"며 "야구 관련 일이 하고 싶은 거냐, 아니면 예능을 하고 싶은 거냐"고 묻는다. 이때 황재균은 손짓으로 서장훈을 가리키며 그와 같은 예능인이 되고 싶다는 뜻을 전한다.그러자 서장훈은 "방송을 제대로 하려면 일과부터 바꿔야 한다"며 "운동보다 책을 읽으면서 사람들의 관심 분야를 파악하고 예능도 봐야한다"고 조언한다. 이어 "왜 하루 종일 운동만 해? 다시 선수로 복귀할 거야?"라고 묻자, 황재균이 "운동 강박을 못 내려 놓겠다"고 답해 서장훈의 호통을 듣는다.이를 들은 이수근은 그의 예능 캐릭터 설정을 위해 "트레이닝 받으면 되긴 한다. 나한테 한 달에 6천 정도만 주면 된다. 2주에 한 번씩 꽁트 수업하자"며 농담을 던져 웃음을 자아낸다. 이어 "합숙 맞선 어떠냐. 캐릭터 보여주기에 충분한 시간"이라며 장난을 이어간다. 여기에 그치지 않고 "노란색 렌즈 끼고 '황달'로 활동해"라는 파격적인 캐릭터 설정까지 덧붙여 현장을 웃음바다로 만든다.마무리로 보살들은 그에게 진지한 조언도 건넨다. 이수근은 "조바심을 느끼지 않았으면 좋겠다. 평생 야구만 하던 사람이 갑자기 웃기려고 하면 비호감으로 느껴질 수 있다"며 "자연스럽게 다가가면 어느 순간 사랑받는 예능인이 돼 있을 것"이라고 말한다. 서장훈 역시 "안 되는 걸 억지로 하기보다 잘하는 걸 열심히 하다 보면 원하는 길이 열릴 것"이라며 응원의 말을 보탠다.이외에도 40년 차 베테랑 무속인의 고충, SNS와 오픈채팅에 빠져 상습적으로 일탈하는 딸의 이야기 등은 16일 밤 8시 방송되는 무엇이든 물어보살 356회에서 확인할 수 있다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr