이미지 크게보기 사진 = SBS '미운 우리 새끼'

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'미운 우리 새끼' 배우 배우람이 어머니의 유방암 투병 당시 겪었던 충격적인 일을 털어놨다.15일 방송된 SBS 예능 프로그램 '미운 우리 새끼'에서는 드라마 '모범택시'의 주역 배우 이제훈, 김의성, 표예진, 장혁진과 배우람이 한자리에 모여 솔직한 대화를 나누는 모습이 그려졌다.이날 방송에서 배유람은 어머니의 병세가 악화됐던 과거를 조심스럽게 떠올렸다.그는 "제가 막 방송에 나오기 시작했을 때 어머니가 유방암 2기 판정을 받으셨다"며 당시 상황을 설명했다. 배유람은 어머니가 한방 치료를 선택해 서울과 원주를 오가며 치료를 받았다고 밝혔다.하지만 어느 날 예상치 못한 연락을 받게 됐다고. 배유람은 "어머니가 계신 곳에서 연락이 와서 상태가 위험하니 데려가라고 하더라"고 말했다.병원에 도착한 순간의 기억도 털어놨다. 그는 "병실에 갔는데 느낌이 너무 이상했다. 어머니가 좀비처럼 누워 있더라. 나를 못 알아봤다"고 말했다.이후 큰 병원으로 옮긴 뒤 더 충격적인 이야기를 들었다고 한다. 배유람은 "의사 선생님이 왜 빨리 오지 않았냐고 하셨다. 검사 결과 유방암 4기라는 이야기를 들었다"고 회상했다.그는 이어 당시 치료를 받았던 상황을 떠올리며 "그 한방 병원에서 악화가 된 건데 일주일 안에 그 한방치료 한 사람이 사기꾼이라고 기사가 났다"고 털어놔 충격을 안겼다.이 경험 이후로 배유람은 가족에 대한 걱정이 더욱 커졌다고 밝혔다. 그는 "그 이후로 엄마가 전화를 안 받으면 예민해진다. 도기 형이 있었다면 처리해 달라고 했을 것"이라고 덧붙였다.한편 배우람은 드라마 '모범택시', '응답하라 1988', 영화 '엑시트', '청년경찰' 등 다양한 히트작에서 ‘감초 신스틸러’로 활약했다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr