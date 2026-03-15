진세연, 열애 시작했다…♥박기웅과 커플 사진 포착, 핑크빛 물씬 ('사랑처방')

사진제공=KBS

진세연과 박기웅이 본격적인 데이트에 나선다.15일 오후 8시 방송되는 KBS2 주말드라마 ‘사랑을 처방해 드립니다’ 14회에서는 공과 사를 넘나들며 애정을 키워가는 공주아(진세연 분)와 양현빈(박기웅 분)의 설레임 가득한 모습이 미소를 자아낸다.지난 방송에서 공주아는 자신과의 첫 키스를 기억하지 못하는 양현빈에게 서운함을 느꼈다. 이후 기억을 찾은 양현빈이 공주아에게 다시 키스하며 비로소 마음을 확인한 가운데, 두 사람의 관계 변화에 이목이 쏠리고 있다.방송을 앞두고 공개된 스틸에는 이벤트 용품점에서 하트로 무장한 공주아와 양현빈의 모습이 담겼다. 하트 선글라스와 머리띠를 착용한 채 다정하게 셀카를 찍고 데이트를 즐기고 있는 두 사람은 핑크빛 분위기를 물씬 풍기며 보는 이들마저 설레게 만든다.그런가 하면 회사에서 공주아와 양현빈의 상반된 눈빛이 흥미를 자극한다. 두 사람은 회의 중 서로를 보며 전혀 다른 반응을 보인다. 공주아는 양현빈을 향해 레이저 눈빛을 발사하며 공과 사 구분을 철저히 하려는 단호한 태도를 취하는 반면 양현빈은 그런 그녀가 사랑스럽다는 듯 멜로 눈빛으로 응대를 한다. 이들은 회사에서도 로맨스 기류를 감추지 못한다고 해 기대를 모은다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr