사진 = 장원영 인스타그램

사진 = 장원영 인스타그램

사진 = 장원영 인스타그램

사진 = 장원영 인스타그램

아이브 장원영이 더 성숙해진 미모를 뽐내 시선을 모으고 있다.최근 장원영은 자신의 인스타그램에 브랜드 계정 태그와 함께 사진을 올렸다.사진 속 장원영은 매끈하게 묶은 포니테일 헤어와 또렷한 메이크업으로 시선을 끄는 모습으로 어깨가 드러나는 의상 위에 풍성한 질감의 퍼 소재가 덮인 스타일을 연출한 채 고개를 살짝 숙이고 손을 이마에 가까이 올린 포즈를 취하며 세련된 분위기를 만든다.이어 다른 사진에서는 긴 생머리를 자연스럽게 늘어뜨린 채 어깨가 드러나는 블랙 의상과 볼드한 골드 목걸이와 귀걸이를 착용하고 측면을 바라보는 모습이 담겨 있으며 또렷한 눈매와 은은하게 빛나는 피부 표현이 강조된 얼굴이 조명을 받아 더욱 선명하게 드러난다.또 다른 사진에서는 부드러운 베이지 톤 배경 앞에서 블랙 톤 의상을 입은 채 테이블에 팔을 올리고 손으로 얼굴을 받친 포즈를 취하고 있으며 길게 늘어진 목걸이와 손목의 시계, 그리고 짙은 색 네일이 어우러져 차분하면서도 고급스러운 분위기를 만든다.마지막 사진에서 장원영은 긴 머리를 자연스럽게 늘어뜨린 채 블랙 가죽 재킷을 걸치고 카메라를 정면으로 바라보는 모습으로, 여러 개의 목걸이와 반지가 함께 어우러진 스타일이 장원영 특유의 세련된 분위기를 더욱 강조한다.이를 본 팬들은 "진짜 핵이쁘다 " "원영이 넘 이쁘다" "너무 예뻐" "화이팅" "이쁘다 공주님" "매력있네" 등의 댓글을 달았다.한편 장원영은 국내 대표 부촌으로 꼽히는 한남동 유엔빌리지의 고급빌라를 지난 3월 137억원에 전액 현금으로 매수했다. 2004년생인 장원영은 2018년 프로젝트 그룹 아이즈원으로 데뷔, 활동 종료 후 2021년 그룹 아이브로 재데뷔했다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr