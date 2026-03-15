아이브 장원영이 더 성숙해진 미모를 뽐내 시선을 모으고 있다.
최근 장원영은 자신의 인스타그램에 브랜드 계정 태그와 함께 사진을 올렸다.
사진 속 장원영은 매끈하게 묶은 포니테일 헤어와 또렷한 메이크업으로 시선을 끄는 모습으로 어깨가 드러나는 의상 위에 풍성한 질감의 퍼 소재가 덮인 스타일을 연출한 채 고개를 살짝 숙이고 손을 이마에 가까이 올린 포즈를 취하며 세련된 분위기를 만든다. 이어 다른 사진에서는 긴 생머리를 자연스럽게 늘어뜨린 채 어깨가 드러나는 블랙 의상과 볼드한 골드 목걸이와 귀걸이를 착용하고 측면을 바라보는 모습이 담겨 있으며 또렷한 눈매와 은은하게 빛나는 피부 표현이 강조된 얼굴이 조명을 받아 더욱 선명하게 드러난다. 또 다른 사진에서는 부드러운 베이지 톤 배경 앞에서 블랙 톤 의상을 입은 채 테이블에 팔을 올리고 손으로 얼굴을 받친 포즈를 취하고 있으며 길게 늘어진 목걸이와 손목의 시계, 그리고 짙은 색 네일이 어우러져 차분하면서도 고급스러운 분위기를 만든다.
마지막 사진에서 장원영은 긴 머리를 자연스럽게 늘어뜨린 채 블랙 가죽 재킷을 걸치고 카메라를 정면으로 바라보는 모습으로, 여러 개의 목걸이와 반지가 함께 어우러진 스타일이 장원영 특유의 세련된 분위기를 더욱 강조한다. 이를 본 팬들은 "진짜 핵이쁘다 " "원영이 넘 이쁘다" "너무 예뻐" "화이팅" "이쁘다 공주님" "매력있네" 등의 댓글을 달았다.
한편 장원영은 국내 대표 부촌으로 꼽히는 한남동 유엔빌리지의 고급빌라를 지난 3월 137억원에 전액 현금으로 매수했다. 2004년생인 장원영은 2018년 프로젝트 그룹 아이즈원으로 데뷔, 활동 종료 후 2021년 그룹 아이브로 재데뷔했다.
임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr
최근 장원영은 자신의 인스타그램에 브랜드 계정 태그와 함께 사진을 올렸다.
사진 속 장원영은 매끈하게 묶은 포니테일 헤어와 또렷한 메이크업으로 시선을 끄는 모습으로 어깨가 드러나는 의상 위에 풍성한 질감의 퍼 소재가 덮인 스타일을 연출한 채 고개를 살짝 숙이고 손을 이마에 가까이 올린 포즈를 취하며 세련된 분위기를 만든다. 이어 다른 사진에서는 긴 생머리를 자연스럽게 늘어뜨린 채 어깨가 드러나는 블랙 의상과 볼드한 골드 목걸이와 귀걸이를 착용하고 측면을 바라보는 모습이 담겨 있으며 또렷한 눈매와 은은하게 빛나는 피부 표현이 강조된 얼굴이 조명을 받아 더욱 선명하게 드러난다. 또 다른 사진에서는 부드러운 베이지 톤 배경 앞에서 블랙 톤 의상을 입은 채 테이블에 팔을 올리고 손으로 얼굴을 받친 포즈를 취하고 있으며 길게 늘어진 목걸이와 손목의 시계, 그리고 짙은 색 네일이 어우러져 차분하면서도 고급스러운 분위기를 만든다.
마지막 사진에서 장원영은 긴 머리를 자연스럽게 늘어뜨린 채 블랙 가죽 재킷을 걸치고 카메라를 정면으로 바라보는 모습으로, 여러 개의 목걸이와 반지가 함께 어우러진 스타일이 장원영 특유의 세련된 분위기를 더욱 강조한다. 이를 본 팬들은 "진짜 핵이쁘다 " "원영이 넘 이쁘다" "너무 예뻐" "화이팅" "이쁘다 공주님" "매력있네" 등의 댓글을 달았다.
한편 장원영은 국내 대표 부촌으로 꼽히는 한남동 유엔빌리지의 고급빌라를 지난 3월 137억원에 전액 현금으로 매수했다. 2004년생인 장원영은 2018년 프로젝트 그룹 아이즈원으로 데뷔, 활동 종료 후 2021년 그룹 아이브로 재데뷔했다.
임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr
ADVERTISEMENT
© 텐아시아, 무단전재 및 재배포 금지
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT