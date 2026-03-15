'42세' 김기태, 결혼 6년 차에 아픈 가족사 밝혔다…"母 20년 동안 못 만나" ('1등들')

사진제공=MBC

2021년 결혼한 가수 김기태(42)가 가족사를 밝힌다.15일 방송되는 MBC 예능 ‘1등들’ 5회에서는 두 번째 ‘맞짱전’을 맞이해 기존의 한계를 완벽히 깨부순 레전드 무대가 펼쳐진다. 승리를 위해 자신의 주특기마저 과감히 내려놓고 변신을 시도한 가수부터, 사연을 담아 진심을 전하는 가수까지 역대급 선곡 릴레이가 시청자들의 눈과 귀를 사로잡을 예정이다.이날 방송에서는 모두의 입을 떡 벌어지게 만드는 반전 선곡들이 쏟아진다. 한 가수는 자신의 본래 장르를 완전히 벗어난 무대로 “이런 무대 하는 걸 처음 본다”, “보고 싶었던 모습이다”라는 평가를 듣는다. 또 다른 가수의 무대에는 “또 하나의 장르를 만든 것 같다”, “이건 결승전급 편곡이다”라며 극찬이 쏟아진다.김기태는 무대를 마친 직후 선곡과 관련된 가슴 아픈 가족사를 고백하며 스튜디오에 먹먹함을 안긴다. 애절한 진심을 꾹꾹 눌러 담은 노래로 고막들을 울린 그는 “부모님이 헤어지시고, 어머니를 20여 년 동안 뵙지 못했다”라며 깊은 그리움을 털어놓는다. 이에 김기태가 이러한 사연을 가지고 선곡한 노래는 무엇일지 호기심이 증폭된다.1등 트로피를 차지하기 위한 장르를 넘나드는 진검승부부터, 한계를 부순 1등들의 파격 변신까지 결승전을 방불케 하는 역대급 무대들에 투표를 해야 하는 고막들도 괴로워한다. 이토록 치열한 대결 끝에 두 번째 ‘맞짱전’에서 트로피를 거머쥘 주인공은 누구일지 이목이 쏠린다.한편, 가수들의 역대급 선곡이 만들 레전드 무대의 향연은 이날 오후 9시 10분 방송되는 ‘1등들’에서 확인할 수 있다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr