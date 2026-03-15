김태리, 시청률 1%대 고전 중인데…실제 연극반 개설됐다, "본격 수업 시작" ('태리쌤')

사진=텐아시아DB

'방과후 태리쌤'이 3주 연속 시청률 1%대를 기록 중이다.15일 오후 7시 40분 방송되는 tvN 예능 ‘방과후 태리쌤’ 4회에서는 코드 쿤스트가 방과후 연극반의 음악 감독으로 출격, 초보 선생님 김태리, 최현욱, 강남과 특급 케미스트리를 발산할 예정이다.코드 쿤스트는 김태리와 최현욱에게 귀빈 대접을 받으며 숙소에 입성한다. 특히 사전에 김태리와 화상 회의를 진행하며 연극 ‘오즈의 마법사’에 쓰일 음악을 부탁받았던 코드 쿤스트는 준비한 연극 사운드를 처음으로 들려준다고 해 ‘태리쌤’의 반응이 궁금증을 자극한다.숙소 마당에 자리 잡은 캠핑카를 차지하기 위해 최현욱, 강남, 코드 쿤스트가 흥미진진한 쟁탈전에 돌입한다. 사다리 게임으로 행운의 주인공을 가리는 가운데 캠핑카에 로망이 있는 최현욱과 오랜만에 혼자 자고 싶은 강남이 결과 발표 직전 서로 선택을 바꾼다고 해 이들의 거래가 어떤 결과를 불러올지 주목된다.이날 방송에서는 김태리, 최현욱 그리고 ‘북극쌤’ 강남의 첫 합동 수업 현장도 확인할 수 있다. 배역이 정해진 아이들과 대본의 장면을 실제 무대처럼 구성하고 연습해 볼 예정으로 초보 선생님 3인방의 활약을 기대케 한다.김태리, 최현욱, 강남, 코드 쿤스트가 7명의 아이와 추억을 쌓은 문경 용흥초등학교에 새 학기부터 실제 방과후 연극반이 개설된다. 3월 말부터 본격적으로 수업이 시작돼 ‘방과후 태리쌤’의 훈훈한 영향력을 실감케 한다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr