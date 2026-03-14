사진=tvN '놀라운 토요일'

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'놀라운 토요일' 임우일이 김지유에게 서운함을 토로했다.14일 방송된 tvN '놀라운 토요일'(이하 '놀토')에는 NCT JNJM 유닛으로 데뷔한 제노와 재민, 남다른 입담의 개그 듀오 임우일과 김지유가 출연했다.이날 제노와 재민이 남다른 우정을 자랑했다. 두 사람은 중1 때부터 친한 14년 지기라고. 재민은 "제노가 3시간 선배님"이라고 밝혔고, 재민은 "연습생 때는 안 친했는데, 데뷔 후 활동하면서 베스트 프렌드가 됐다"고 전했다.임우일은 자신의 닮은꼴로 유명한 김지유를 향해 "요즘 서운한 게 있다"고 토로했다. 그러면서 "자꾸 예뻐지려고 한다. 저에게서 벗어나려 한다. SNS에 예쁜 사진 올리더라"고 덧붙였다.과거 임우일과 '쨔스' 개그를 하며 함께 웃음을 선사하던 김지유는 "사람들이 '우일이형' 하면서 주변에 온다. 호감 가는 남성도 우일이 형이라면서 오니까"라며 혼삿길이 막혔다고 이야기했다. 이에 임우일은 "이해하겠다"고 담백하게 반응해 눈길을 끌었다.플러팅으로 'MZ 폭스'로 급부상한 김지유는 태연 찐팬임을 고백하며 "오늘 1시간 반 잤다. 태연 언니랑 같은 전주 출신이다"라고 밝혔다. 과거 전주의 한 광장에서 열린 팬사인회장에서 태연과 태연의 친오빠를 목격했다는 그는 "언니랑 오빠가 얘기하는데, 저 멀리서 봐도 빛이 나더라. 첫눈에 반했다"고 깜짝 고백했다.김지유는 "태연 친오빠가 전주에서 잘생긴 걸로 유명했다. 이름은 김지웅이다"라며 "친오빠분이랑 겹지인이 있어서 소개팅 주선을 부탁했는데, 성사는 안 됐다"고 털어놨다.신동엽은 태연에게 "(김지유가) 시누이 될 뻔했다"며 웃었다. 김지유는 "태연 친오빠가 아직 결혼 안 한 미혼이다. 건너 건너 확인했다"며 관심을 드러내 태연까지 놀라게 했다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr