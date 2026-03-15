'재혼' 서동주, 안타까운 고백..."아기집 안 보인다" 눈물

이미지 크게보기 사진 = 서동주 유튜브 채널

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서동주가 '아기집이 안 보인다'며 기도를 부탁했다.서동주는 14일 자신의 채널에 "두 줄 같았던 그 후.. 오늘 병원에서 들은 이야기"라는 제목의 영상을 올렸다."(수치가) 1500~2000정도 야 아기집을 볼 수 있는 건데 그 정도가 안 돼서 볼 수 없었다"고 전하며 서동주는 배아 이식한지 21일째 병원에 다녀왔다고 밝혔다.서동주는 "담당 교수님께서 이렇게 늦게 시작해 정상 수치로 가는 경우는 잘 되는 걸 많이 못 보셨다고 하셨다. 너무 희망만 갖는 건 희망 고문일 수 있고, 시간 낭비일 수도 있다고 하셨다"고 밝혔다.이어 "부정적인 의견에 대해선 충분히 이해를 한다"며 "일주일 정도 더 지켜보자고 하셨다. 다음 주에 아기집이 생기는지 확인해 보기로 했다"고 덧붙였다.눈물도 많이 흘렸다며 서동주 "난임을 겪는 분들은 제 마음을 잘 아실 것 같다. 이 기다림이 형벌 같다. 하지만 더 좋은 결말을 생각하고 싶다"고 털어놨다.또 "많은 분들이 임신했다고 기사도 많이 나왔다. 하지만 사실 저는 '임신했다'고 말한 게 아니라 두 줄이 떠서 너무 불안한 마음에 기도를 부탁드렸던 것이다. 아직 좋은 소식 전하지 못해 죄송하다"고 전했다.서동주는 마지막으로 "기도해 주시는 모든 분들 감사드리고, 조금만 더 기도해주세요"며 눈물을 흘리며 부탁했다. 그는 "얼른 결론이 났으면 좋겠다. 다음 주에 그 어떤 소식이든 전하겠다"고 말해 안타까움을 안겼다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr