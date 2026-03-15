'김주하의 데이앤나잇' 배우 겸 화가 박신양이 22살 딸과의 '부녀 사이'에 대한 생각을 전했다.
14일 방송된 MBN '김주하의 데이앤나잇'에는 연기의 신에서 화가로 변신한 박신양이 게스트로 출연했다.
이날 방송에서 박신양은 "나 같아도 갑자기 아버지나 어머니가 그림을 그린다면 이상하게 생각했을 거 같다"며 "지금에서야 이렇게 말하지만 나도 설명이 안 되는 그런 느낌이 있었다"고 말했다. 처음에 딸은 자신이 그림을 그리는 것을 이해하지 못했다고.
그러던 가운데 5~7년 전 딸이 '이것도 그려봐'라고 하면서 거북이와 말의 사진을 줬다고. 박신양은 "그때 정말 기뻤다. 딸이 이해해 주려고 노력하는 거 같았다. 아마 이해가 되지는 않았을 거 같다"고 털어놨다. 이어 박신양은 '나의 에이미에게'라는 제목의 그림 두 점을 공개했다. 패널들은 "말 느낌이 너무 좋다"며 "딸의 반응은 어떠냐"고 물었다. 이에 박신양은 "언제나 시크하다. '흠' 이게 끝이다"고 솔직하게 답했다.
딸이 어린 시절 촬영장 에피소드도 전했다. 박신양은 "딸이 어렸을 때 촬영장에 가끔 데리고 갔는데 내가 조폭들한테 끌려가는 장면이었다. '우리 아빠 데려간다'며 울더라"고 말해 웃음을 안겼다. 이어 작품 속 딸(배우)이 '아빠'라고 하는 걸 보고 '내 아빤데'라고 한 적도 있다고.
'딸과 친구 사이'처럼 지낸다며 박신양은 "아이스하키, 축구, 농구도 같이 한다"며 "단둘이 여행도 가끔 간다. 딸이 좋아하는 건지, 하도 (아빠가) 가자고 해서 가주는 건지는 잘 모르겠지만 나는 기쁘다"며 "얼마 전에도 같이 거제도 여행을 갔다"고 말했다.
"딸에게 어떤 아빠인지"에 대한 질문에 박신양은 "스스로는 많이 착각한다"며 "꽤 좋은 아빠고, 아무거나 얘기를 나눌 수 있는 사람이라고 생각하겠지만 과연 그럴까 싶다"고 전했다.
조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr
14일 방송된 MBN '김주하의 데이앤나잇'에는 연기의 신에서 화가로 변신한 박신양이 게스트로 출연했다.
이날 방송에서 박신양은 "나 같아도 갑자기 아버지나 어머니가 그림을 그린다면 이상하게 생각했을 거 같다"며 "지금에서야 이렇게 말하지만 나도 설명이 안 되는 그런 느낌이 있었다"고 말했다. 처음에 딸은 자신이 그림을 그리는 것을 이해하지 못했다고.
그러던 가운데 5~7년 전 딸이 '이것도 그려봐'라고 하면서 거북이와 말의 사진을 줬다고. 박신양은 "그때 정말 기뻤다. 딸이 이해해 주려고 노력하는 거 같았다. 아마 이해가 되지는 않았을 거 같다"고 털어놨다. 이어 박신양은 '나의 에이미에게'라는 제목의 그림 두 점을 공개했다. 패널들은 "말 느낌이 너무 좋다"며 "딸의 반응은 어떠냐"고 물었다. 이에 박신양은 "언제나 시크하다. '흠' 이게 끝이다"고 솔직하게 답했다.
딸이 어린 시절 촬영장 에피소드도 전했다. 박신양은 "딸이 어렸을 때 촬영장에 가끔 데리고 갔는데 내가 조폭들한테 끌려가는 장면이었다. '우리 아빠 데려간다'며 울더라"고 말해 웃음을 안겼다. 이어 작품 속 딸(배우)이 '아빠'라고 하는 걸 보고 '내 아빤데'라고 한 적도 있다고.
'딸과 친구 사이'처럼 지낸다며 박신양은 "아이스하키, 축구, 농구도 같이 한다"며 "단둘이 여행도 가끔 간다. 딸이 좋아하는 건지, 하도 (아빠가) 가자고 해서 가주는 건지는 잘 모르겠지만 나는 기쁘다"며 "얼마 전에도 같이 거제도 여행을 갔다"고 말했다.
"딸에게 어떤 아빠인지"에 대한 질문에 박신양은 "스스로는 많이 착각한다"며 "꽤 좋은 아빠고, 아무거나 얘기를 나눌 수 있는 사람이라고 생각하겠지만 과연 그럴까 싶다"고 전했다.
조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr
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