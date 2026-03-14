홈 연예가화제 '스노우맨' 사쿠마 다이스케, 영화 스페셜즈로 내한 [TV10] 입력 2026.03.14 12:22 수정 2026.03.14 12:22 카카오톡 공유하기 페이스북 공유하기 엑스 공유하기 네이버 공유하기 밴드 공유하기 URL복사 글자 크게 글자 작게 TV텐 바로가기 스노우맨 사쿠마 다이스케가 영화 '스페셜즈' 내한 무대인사 참석을 위해 14일 오전 김포국제공항을 통해 일본에서 입국했다. 이승현 기자 lsh87@tenasia.co.kr ADVERTISEMENT © 텐아시아, 무단전재 및 재배포 금지 카카오톡 공유하기 페이스북 공유하기 엑스 공유하기 네이버 공유하기 밴드 공유하기 URL복사 관련기사 '39세' 한보름, 10대인 줄…걸그룹 연습생 출신다운 '상큼 폰꾸' 포착 '재산 80억' 10기 정숙, 힐링 제대로 했다…자산가의 남다른 가족 식사 클라스 '놀뭐' 고정 꿰찬 허경환, 드디어 입 열었다…"긴 시간이었지만 해내, 시청자분들께 감사" ADVERTISEMENT ADVERTISEMENT