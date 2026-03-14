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스노우맨 사쿠마 다이스케가 영화 '스페셜즈' 내한 무대인사 참석을 위해 14일 오전 김포국제공항을 통해 일본에서 입국했다.
'스노우맨' 사쿠마 다이스케, 영화 스페셜즈로 내한 [TV10]
이승현 기자 lsh87@tenasia.co.kr

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