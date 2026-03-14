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배우 정해인이 '타미힐피거 2026 상하이 F1 이벤트' 일정 참석 차 14일 오전 김포국제공항을 통해 중국으로 출국했다.
정해인, 미소에 벌써 봄이 왔어 [TV10]
이승현 기자 lsh87@tenasia.co.kr

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