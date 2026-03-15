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/ 사진=SBS ‘내 마음이 몽글몽글-몽글상담소’

가수 이효리가 연애 상담소를 열었다.이효리, 이상순이 사랑을 꿈꾸는 발달장애 청년(이하 '몽글 씨')들의 연애를 전폭 지원하는 '상담 소장'으로 가세해 첫 방송 전부터 뜨거운 관심을 모았다. 이와 함께 화제 속에 지난 8일(일) 공개된 첫 방송이 넷플릭스 '오늘의 대한민국 TOP 10 시리즈' 랭킹 7위(3/12 기준)까지 오르고 있는 상황이다.오는 15일에 방송되는 '몽글상담소' 2회에서는 지난 주 설레고도 서툰 인생 첫 소개팅을 치른 세 명의 '몽글 씨' 오지현, 유지훈, 정지원이 두 번째 소개팅에 나선다. 오지현과 정지원은 새로운 소개팅 상대와 조우하고, 유지훈은 앞서 컨디션 난조로 아쉽게 자리를 마무리해야 했던 전소연과 다시 만나 애프터 데이트를 한다.이 가운데, 마치 드라마 남주와 같은 로맨틱 매력으로 '드찢남' 반열에 오른 정지원이 이상형을 만난다고 해 기대를 높인다. 화통하고 귀여운 여성을 좋아한다고 밝혔던 정지원의 앞에 아담하고 주체적인 매력이 돋보이는 소개팅 상대가 나타나는 것. 이에 정지원은 첫 눈에 반한 듯한 눈빛으로 상대를 바라봐, 모니터를 통해 이를 지켜보던 이효리와 이상순까지 설렘에 들뜨게 만든다. 급기야 정지원과 소개팅 상대 모두 '로맨스 드라마 보기'라는 공통 취미를 가진 바. 이에 이효리는 "잘 맞겠다"라며 기뻐하던 것도 잠시 "둘이서 드라마에서 본 거 다 하는 거 아냐?"라며 노파심에 휩싸여 웃음을 자아낸다는 후문이다.이상순은 정지원의 특급 매너에 감탄을 금치 못한다고. 소개팅 상대가 외투를 벗는 동안 옷걸이를 챙기는 정지원의 모습에 "역시, 지원이가 저런 걸 잘해"라고 흐뭇해 하는가 하면, 포크로 음식을 찍어 상대에게 먼저 건네는 모습에 "어우 매너 좋아"라며 연신 칭찬을 하는 것. 이효리 역시 영화 속의 한 장면 같은 데이트를 즐기는 두 사람의 모습에 "왜 이렇게 뭉클하고 아름답냐"라며 과몰입 한다고 해, 이효리를 감동케 한 정지원의 두 번째 소개팅이 어떤 모습이었을 지 궁금증이 모인다.한편 이효리, 이상순은 첫 소개팅보다 한층 성장한 '몽글 씨'들의 모습을 보며 "이제 연애 박사들이야"라며 뿌듯한 소감을 드러낸다고. 한층 깊어진 '몽글 씨'들의 로맨스 서사 속에서 더욱 진한 여운을 선사할 '몽글상담소' 2회 본 방송에 기대감이 수직 상승한다.SBS 스페셜 ‘내 마음이 몽글몽글-몽글상담소’는 오는 15일 밤 11시 5분에 2회가 방송된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr