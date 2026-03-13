사진=서동주 SNS, 유튜브 캡처

서동주가 '임신 테스트기 2줄' 사진을 공개하며 임신 준비 중인 과정을 공개했다.서동주는 12일 자신의 SNS에 "안녕하세요! 나름 오랜만이죠"라고 시작하는 글을 올렸다.서동주는 "극난저라 2년 동안 채취만 하다가, 드디어 첫 이식을 했어요. 3일 배아 한 개와 4일 배아 두 개를 동결이식했고, 감사하게도 7일차에 임테기에서 매직아이를 보았습니다"라고 설명했다. 이어 "그 이후로 선이 아주 조금씩 진해지는 걸 보면서 '와, 내가 정말 임신이 된 건가?' 싶었어요"라고 전했다.하지만 "인생은 참 그렇게 쉽게 기쁨만 주지는 않더라고요"라며 "1차 피검 때 hCG 수치가 너무 낮았고, 2차, 3차까지도 더블링에 실패하면서 저는 화학유산의 수순을 밟는 건가 보다 생각했어요"라고 털어놓았다. 이어 "그러다 4차 피검에서 기적처럼 수치가 100을 넘겼고, 의사 선생님께서도 아직은 조금 더 지켜볼 여지가 있다고 하셨어요"라고 전했다.서동주는 "미디어 속 '임밍아웃'은 임테기 두 줄만 뜨면 기뻐서 날아오르고, 가족들에게 임신 소식을 알리는 장면으로 그려지곤 하잖아요. 그런데 현실은 전혀 그렇지 않네요"라고 토로했다. 이어 "임테기 두 줄을 봤다는 기쁨도 잠시, '임신인 듯 임신 아닌'이 애매한 시간이 계속되다 보니 마음이 참 너덜너덜해집니다"라며 "호르몬의 노예, 임테기의 노예가 되어 울면서 기도하고, 또 하루를 버티고 있어요"라고 털어놓았다.서동주는 "이번 주 토요일에 다시 한 번 피검사를 합니다. 그때는 조금이라도 더 좋은 소식을 들을 수 있기를 간절히 바라고 있어요"라며 절실한 마음을 표했다. 또한 "부디 저를 위해 기도 부탁드립니다. 감사합니다. 꼭 좋은 소식으로 다시 인사드릴게요"라고 덧붙였다.함께 공개한 사진에는 임신테스트기가 보인다. 흐릿했던 2줄이 점차 진해진 모습이다. 개그우먼 김영희는 "좋은 소식 기다려요", 황보라는 "동주야 기도해" 등 댓글로 응원했다. 네티즌들도 "잘 되셨으면 좋겠습니다", "응원하고 기도해요" 등 댓글을 남겼다.서동주는 유튜브 채널을 통해서도 '난임브이로그' 영상을 공개했다. 영상 속 서동주는 임신 준비 과정, 고마운 이들에 대해 이야기하다 울컥하기도 했다. 서동주는 "호르몬의 노예이자 임테기의 노예다. 눈물이 너무 나더라. 출근할 때 택시에서 많이 울어서 택시 기사님이 저를 위해 기도해 주기도 했다"라고 전했다. 앞서 서동주는 과거 난임으로 인해 힘들었던 시간에 대해 고백한 바 있다.서동주는 고(故) 서세원과 서정희의 딸로 2010년 결혼했으나 2014년 이혼했다. 이후 지난해 6월 4살 연하의 남성과 재혼했다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr