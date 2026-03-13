사진=서동주 SNS, 유튜브 캡처
사진=서동주 SNS, 유튜브 캡처
서동주가 '임신 테스트기 2줄' 사진을 공개하며 임신 준비 중인 과정을 공개했다.

서동주는 12일 자신의 SNS에 "안녕하세요! 나름 오랜만이죠"라고 시작하는 글을 올렸다.

서동주는 "극난저라 2년 동안 채취만 하다가, 드디어 첫 이식을 했어요. 3일 배아 한 개와 4일 배아 두 개를 동결이식했고, 감사하게도 7일차에 임테기에서 매직아이를 보았습니다"라고 설명했다. 이어 "그 이후로 선이 아주 조금씩 진해지는 걸 보면서 '와, 내가 정말 임신이 된 건가?' 싶었어요"라고 전했다.

하지만 "인생은 참 그렇게 쉽게 기쁨만 주지는 않더라고요"라며 "1차 피검 때 hCG 수치가 너무 낮았고, 2차, 3차까지도 더블링에 실패하면서 저는 화학유산의 수순을 밟는 건가 보다 생각했어요"라고 털어놓았다. 이어 "그러다 4차 피검에서 기적처럼 수치가 100을 넘겼고, 의사 선생님께서도 아직은 조금 더 지켜볼 여지가 있다고 하셨어요"라고 전했다.

서동주는 "미디어 속 '임밍아웃'은 임테기 두 줄만 뜨면 기뻐서 날아오르고, 가족들에게 임신 소식을 알리는 장면으로 그려지곤 하잖아요. 그런데 현실은 전혀 그렇지 않네요"라고 토로했다. 이어 "임테기 두 줄을 봤다는 기쁨도 잠시, '임신인 듯 임신 아닌'이 애매한 시간이 계속되다 보니 마음이 참 너덜너덜해집니다"라며 "호르몬의 노예, 임테기의 노예가 되어 울면서 기도하고, 또 하루를 버티고 있어요"라고 털어놓았다.

서동주는 "이번 주 토요일에 다시 한 번 피검사를 합니다. 그때는 조금이라도 더 좋은 소식을 들을 수 있기를 간절히 바라고 있어요"라며 절실한 마음을 표했다. 또한 "부디 저를 위해 기도 부탁드립니다. 감사합니다. 꼭 좋은 소식으로 다시 인사드릴게요"라고 덧붙였다.

함께 공개한 사진에는 임신테스트기가 보인다. 흐릿했던 2줄이 점차 진해진 모습이다. 개그우먼 김영희는 "좋은 소식 기다려요", 황보라는 "동주야 기도해" 등 댓글로 응원했다. 네티즌들도 "잘 되셨으면 좋겠습니다", "응원하고 기도해요" 등 댓글을 남겼다.

서동주는 유튜브 채널을 통해서도 '난임브이로그' 영상을 공개했다. 영상 속 서동주는 임신 준비 과정, 고마운 이들에 대해 이야기하다 울컥하기도 했다. 서동주는 "호르몬의 노예이자 임테기의 노예다. 눈물이 너무 나더라. 출근할 때 택시에서 많이 울어서 택시 기사님이 저를 위해 기도해 주기도 했다"라고 전했다. 앞서 서동주는 과거 난임으로 인해 힘들었던 시간에 대해 고백한 바 있다.

서동주는 고(故) 서세원과 서정희의 딸로 2010년 결혼했으나 2014년 이혼했다. 이후 지난해 6월 4살 연하의 남성과 재혼했다.

김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr

ADVERTISEMENT

© 텐아시아, 무단전재 및 재배포 금지