배우 이광수와 8년째 공개 연애 중인 이선빈이 금 투자에 대해 언급했다.'강호동네서점'은 목소리는 크지만 마음은 여린 INFP 책방 사장님 '호크라테스'(강호동)가 책방을 찾아 온 손님과 서로의 인생을 펼치고 진솔한 이야기를 나누는 토크쇼.공개된 예고편에서 이선빈은 등장과 동시에 특유의 호탕한 매력으로 서점 분위기를 단숨에 장악했다. 자리에 앉자마자 강호동을 향해 “정말 귀여우시네요”라고 칭찬하는 이선빈에게, “저 귀 있어요”라며 유쾌하게 받아치는 ‘호크라테스’의 능청스러운 호흡은 두 사람의 사랑스러운 티키타카를 기대하게 만든다.이선빈은 필터 없는 솔직한 입담으로 현장을 초토화시켰다는 후문이다. “떡상이라고 하죠”라며 던진 금 투자 이야기부터 “방송에서 얘기할 수 없잖아요” 라며 너스레를 떠는 모습은 호기심을 한껏 자극한다. 이어 어린 시절 “씻으라고 하루에 만 원씩 주셨다”는 상상 초월의 에피소드를 털어놓자 ‘호크라테스’는 “생각보다 골 때리네요”라는 속마음을 드러내며 두 사람의 특별 케미를 예고한다.분위기는 이선빈의 ‘인생 책’이 공개되며 180도 반전된다. 찰진 사투리 연기부터 예상치 못한 순간 터져 나온 ‘호크라테스’의 진짜 눈물까지, 언제나 밝은 웃음 뒤에 숨겨져 있던 이선빈의 힘겨웠던 무명 시절과 지금의 그녀를 만든 ‘인생 책 한 권’에는 어떤 특별한 사연과 모습이 담겨있을지 궁금증을 더욱 자극한다.'강호동네서점'은 매주 금요일 오후 4시 오직 쿠팡플레이에서 공개된다. 쿠팡 와우회원은 물론 일반회원 누구나 무료로 시청할 수 있다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr