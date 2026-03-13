홍승범, 이혼 3년 만에 재혼한다…"♥7살 연하 여친과 동거 중" ('특종세상')[종합]

배우 홍승범이 이혼 사실을 고백한 가운데, 동거 중인 여자친구를 공개했다.지난 12일 방송된 MBN ‘특종세상’에서는 ‘부부클리닉 사랑과 전쟁’으로 얼굴을 알린 배우 홍승범이 출연했다.홍승범은 2023년 MBC ‘오은영 리포트-결혼 지옥’에 동반 출연해 결혼 생활의 갈등을 공개했던 배우 권영경과 3년 전 협의 이혼한 사실을 처음으로 밝혔다.그는 “전처와 나쁘게 헤어진 건 아니다. 정말 좋게 이혼했다. 지금도 저는 그 친구가 잘 되길 응원하고 있다”고 말했다. 이혼 후 심경에 대해 그는 “힘든 건 어쩔 수 없더라. 웃고 싶지 않을 때 웃었고, 진짜 웃고 싶을 땐 웃지 못했다. 그냥 죽고 싶었다”고 털어놨다.현재 광주에 거주 중인 홍승범은 새 여자친구와 재혼을 앞두고 있었다. 그는 여자친구에 대해 “내 피앙세다. 광주 여자를 만나다 보니 제가 광주로 내려올 수밖에 없었다. 목마른 사람이 우물 파는 것 아니겠냐”고 연고도 없는 광주에 정착한 이유를 밝혔다.그는 빚을 내 실내 포차를 인수, 여자친구와 함께 운영 중이라고 말했다. 그러나 아직 넘어야 할 산이 있었다. 바로 예비 처가의 반대였다. 예비 장모님은 초혼인 딸에 비해 홍승범이 애 딸린 돌싱이라는 점이 마음에 들지 않는다고 불만을 드러냈다.그럼에도 홍승범과 그의 여자친구는 2년째 동거 중이었다. 당시 배우와 방송 관게자로 처음 만났다는 두 사람. 여자친구는 "저랑 7살 차이고 희한하게 제 스타일도 아닌데 심장이 뛰더라"며 "남들은 방송에 나온 모습에 '무능력하다'고 하는데 전 가족을 위해서 희생하는 너무 좋은 사람이라고 생각했다"고 애정을 드러냈다. 두 사람은 올 가능 결혼식을 올릴 예정이라며 웨딩 촬영을 하기도 했다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr