20기 영식, 현숙과 결별했다…헤어진 후 10kg 빠져, "연애한 적 없어" ('나솔사계')

사진제공=SBS Plus·ENA '나는솔로'

‘나는 솔로’ 20기 영식이 현숙과 결별 후 10kg를 감량했다고 밝혔다.지난 12일 방송된 SBS Plus·ENA 예능 ‘나는 SOLO, 그 후 사랑은 계속된다’(이하 ‘나솔사계’)에서는 ‘나는 SOLO’ 화제의 출연자들이 새로운 사랑찾기에 나서 경기도 포천에 위치한 ‘솔로민박’을 찾는 모습이 펼쳐졌다.이날 20기 영식이 한층 훈훈해진 비주얼로 등장했다. 제작진이 “살이 빠진 것 같다”라고 하자, 20기 영식은 “운동하면서 10kg 정도 뺐다”라고 밝혔다. 당시 최종 커플이었던 현숙에 대해서는 “실제로 만나다가 인연이 아니어서 헤어졌다”고 알렸다. 20기 영식은 은행원으로, 당시 서울대 출신의 현숙과 최종 커플이 된 바 있다.20기 영식은 현숙과 이별 후 연애한 적이 없다며 “소개팅은 10번도 안 했던 거 같다”며 “이번엔 한 사람에게만 직진하기보단 여러 사람을 알아보면서 결정하는 게 좋을 것 같다”고 밝혔다. 그러면서 “제 삶의 반쪽을 꼭 찾고 싶다”고 강조했다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr