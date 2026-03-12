앳하트, 일본 최대 패션 축제 TGC 출격 [TV10]

그룹 앳하트가 '제42회 마이나비 도쿄 걸즈 컬렉션 2026 SPRING/SUMMER'(이하 도쿄 걸즈 컬렉션) 일정 참석 차 12일 오전 김포국제공항을 통해 일본으로 출국했다.이승현 기자 lsh87@tenasia.co.kr