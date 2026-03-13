방탄소년단/ 사진 제공=빅히트 뮤직

그룹 방탄소년단이 정규 5집의 애니메이션을 선보였다.하이브 뮤직그룹 레이블 빅히트 뮤직은 13일 오전 11시 방탄소년단 공식 SNS에 신보 '아리랑'(ARIRANG)의 메시지를 담은 애니메이션을 공개했다. 영상은 1896년 축음기 앞에 모인 일곱 청년을 비추면서 시작된다. 축음기의 태엽을 돌리자 한국을 대표하는 민요 '아리랑' 가락이 흘러나와 보는 이들을 순식간에 몰입시킨다. 이후 거대한 배를 타고 태평양을 건넌 이들은 낯선 타국에서 노래를 녹음하고 현지 사람들에게 이를 들려준다. 배경이 현대로 전환되고 무대 위 방탄소년단이 모습을 드러낸다. 멤버들은 보라색 불빛이 일렁이는 콘서트장에서 관객들의 환호를 받으며 열정적으로 퍼포먼스를 펼친다. 애니메이션은 음악으로 희망과 위로를 전하는 방탄소년단이 광화문 앞에 당당히 서있는 장면으로 마무리된다.이번 영상은 1896년 미국 워싱턴에서 최초로 '아리랑'이 녹음됐다는 기록에서 영감을 받았다. 이러한 역사적 순간을 모티브 삼아, 전 세계에 한국 문화를 알리는 데 기여하고 있는 방탄소년단의 행보를 조명한다. 빅히트 뮤직은 "'아리랑'을 잘 모르는 분들에게 이 곡에 얽힌 이야기를 전하고 싶었다. 많은 사람들이 '아리랑'의 가사를 찾아보고 노래에 녹아있는 한국 고유의 감성에 공감하실 수 있길 바란다"라는 제작 배경을 밝혔다.방탄소년단은 이날 애니메이션과 함께 신보 '아리랑'의 단체 사진을 최초 공개했다. 멤버들은 영상 속 7인이 떠오르는 수트 차림으로 세련된 면모를 보여줬다.방탄소년단은 3월 20일 오후 1시 다섯 번째 정규앨범 '아리랑'을 발매한다. 방시혁 의장이 총괄 프로듀싱을 맡았으며 '지금의 방탄소년단'을 담은 14곡이 수록된다. 발매 다음 날인 21일에는 광화문 광장 일대에서 'BTS 컴백 라이브: ARIRANG'(BTS THE COMEBACK LIVE｜ARIRANG)을 개최한다. 이 무대는 넷플릭스에서 전 세계로 생중계된다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr