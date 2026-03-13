/ 사진=텐아시아 DB

/ 사진=JTBC ‘이혼숙려캠프’

‘재결합 부부’의 이벤트가 공개됐다.지난 12일 방송된 JTBC ‘이혼숙려캠프’에서는 19기 세 부부들의 치열한 공방 끝 최종 결말이 공개됐다.먼저 ‘재결합 부부’의 최종 조정이 진행됐다. ‘이혼숙려캠프’ 최초로 채무 없이 약 20억 상당의 적극 재산만을 보유한 부부로 치열한 재산 분할 공방이 예상됐으나, “아내가 원하면 다 주겠다”라는 남편의 태도에 원만한 합의가 이뤄졌다. 아내는 캠프를 통해 남편의 사랑을 확인했으며 다시 잘 살아보기로 결정했고, 재결합 당시 남편이 주기로 약속했던 2억 원 대신 “2억만큼의 사랑을 달라”라고 말해 훈훈한 분위기를 자아냈다. 이에 남편은 “10억만큼의 사랑을 주겠다”라며 꽃다발 이벤트까지 준비해 아내를 감동케 했다.이어 ‘무속 부부’의 최종 조정이 진행됐다. 박민철 변호사는 남편에게 아내를 상대로 위자료 5천만 원을 요구할 것을 제안했지만, 남편은 아내에게 어떠한 위자료도 청구하지 않겠다고 밝혀 감동을 안겼다. 아내 역시 모든 재산을 남편에게 넘기고 부부의 채무 전부를 본인이 상환하겠다고 했는데, 이에 남편도 결국 참아왔던 눈물을 쏟아냈다. 캠프를 통해 자신의 문제를 깨달은 두 사람은 관계를 개선하기 위해 남편은 욕을 하지 않기로, 아내는 사업을 접기로 약속하며 조정을 마쳤다.마지막으로 눈물 부부의 최종 조정이 이어졌다. 아내는 남편에게 양육에 소홀했고 시가와의 갈등에서 소극적으로 중재했던 것에 대한 위자료 3천만 원을 요구했고, 재산 5대 5 분할과 양육권까지 주장했다. 남편은 이를 모두 받아들일 수 없다며 긴장감을 높였으나, 당장 필요한 최소한의 재산만을 남기고 재산과 양육권을 아내에게 넘기며 양육비까지 지급하겠다고 밝혀 반전을 안겼다.이혼을 하지 않기로 결정한 두 사람은 서로의 요구 사항을 이야기했다. 아이들에게 짜증 내지 않길 바라는 남편 측 요구 사항을 이야기하던 중 이성호는 과거 윤유선과의 에피소드를 풀다가 급하게 수습하며 진땀을 빼는 모습을 보여 웃음을 자아내기도 했다.이어 아이들 관련해서는 짜증을 안 낼 수 없다며 남편에게 육아를 잘 도와줘야 한다고 조언을 아끼지 않았다. 아내는 시가 모임에서 “노래 대신 춤을 추겠다”라고 시가와의 관계 개선 의지를 내비치며 훈훈하게 캠프를 마무리했다.19일 밤 10시 30분 JTBC ‘이혼숙려캠프’에서 공개된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr