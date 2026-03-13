사진 = 유튜브 채널 '가을의 온도' 영상 캡처

그룹 아이브(IVE) 가을이 단독 유튜브 콘텐츠를 첫 공개했다.최근 유튜브 채널 '가을의 온도'를 통해 가을의 단독 콘텐츠 첫 번째 에피소드가 공개됐다.가을은 'Get 2 Know Me?' 콘셉트로 '김가을 설명회'를 진행하며 자신을 소개했다. 가을은 2026년 비전 보드를 만들며 목표를 공유하는 한편 자신과 관련된 사진들을 통해 일상 속 취미와 관심사를 풀어냈다.비전 보드에 가장 먼저 붙일 사진으로 아이브의 사진을 고른 가을은 "아이브가 제 인생의 전부"라며 팀을 향한 애정을 드러냈다. 이어 자신의 사진을 붙인 가을은 좋아하는 것으로 책을 꼽아 눈길을 끌었다. 평소 다양한 장르의 책을 읽는다고 밝힌 가을은 올해 읽은 첫 책을 고를 때를 떠올리며 "올해를 시작하는 책이니까 좋은 책을 읽고 싶었다. 남들이 적은 연말 독서 결산도 찾아봤다"고 말하며 독서에 대한 열정을 보였다. 또한 좋아하는 음식과 자신만의 레시피를 소개하는 등 취향과 일상에 대한 이야기를 이어갔다.넷플릭스 '데스게임: 천만원을 걸어라'(이하 '데스게임') 첫 매치에 나선 후일담도 공개했다. 가을은 "그날이 다가올수록 두근두근했다"라며, "게임을 시작하자 저에게도 확신이 생겼던 것 같다. '내가 할 수 있는 최대한까지 가봐야겠다'라고 생각해 계속 도전했다"고 당시를 떠올렸다.가을의 첫 솔로곡 'Odd(오드)'의 작업 비하인드도 밝혔다. 지난해 10월 아이브 두 번째 월드 투어 '쇼 왓 아이 엠(SHOW WHAT I AM)'에서 처음 공개된 '오드'의 작사에 참여한 가을은 자신의 생각을 곡에 담고 싶었다고 전했다. 그는 "불안하고 또 불완전한 순간들이 그 자체로 빛난다는 이야기를 하고 싶었다"라며 곡에 담긴 메시지를 설명했고, 의상 레퍼런스를 직접 찾아 보내는 등 여러 작업 비하인드를 전하며 아티스트로서의 열정을 드러냈다.채널을 통해 전하고 싶은 '가을의 온도'에 대한 생각도 나눴다. 가을은 "유튜브를 런칭하면서 다른 일을 하면서도 편하게 볼 수 있는 콘텐츠를 하고 싶었다. (보시는 분들이) 힐링하는 시간을 가질 수 있었으면 하는 마음으로 시작했다"고 밝혔다. 영상 말미 올해 '가을의 온도' 목표로 조회수 100만 뷰를 적어낸 가운데, 향후 독서, 요리, 여행 등 가을만의 색깔이 담긴 다채로운 콘텐츠를 예고해 기대감을 자아냈다.가을은 지난 10일 넷플릭스 '데스게임'에 출연해 연승을 거두며 최초로 3연승 도전을 예고했다. 가을이 속한 아이브가 최근 정규 2집 'REVIVE+(리바이브 플러스)' 음악방송 활동을 마친 가운데, 가을이 보여줄 다채로운 행보에 귀추가 주목된다.아이브 가을의 첫 유튜브 단독 채널 '가을의 온도'는 매주 수요일 오후 9시에 공개된다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr