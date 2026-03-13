사진=텐아시아DB

배우 강한나가 영화 '고딩형사'에 출연한다.13일 텐아시아 취재 결과, 강한나는 김혜윤과 윤경호가 주연을 맡은 영화 '고딩형사'(감독 양준호)에 캐스팅돼 호흡을 맞춘다. 이 작품은 형사가 고등학교에 언더커버로 잠입하며 벌어지는 이야기를 그린다. 두 주연 배우에 더해 지난달에는 걸그룹 있지 멤버 류진의 출연 소식도 전해지며 기대를 키웠다.메인과 서브 주연을 오가며 캐릭터의 완성도를 높여온 강한나는 새 작품에서 김혜윤과의 호흡을 예고하며 궁금증을 키운다. 한 관계자는 "강한나가 '고딩형사'에서 어떤 역할을 맡았는지는 작품을 통해 확인해 달라"며 기대와 관심을 당부했다.강한나는 2020년 키이스트와 전속계약을 체결한 뒤 지난해까지 소속 아티스트로 활동했다. 이후 지난해 8월 비욘드제이와 새롭게 전속계약을 맺었다. 비욘드제이에는 조아람, 박경혜 등이 소속돼 있다.강한나는 2013년 영화 '롤러코스터'로 데뷔한 뒤 2016년 방송된 '달의 연인 - 보보경심 려'를 통해 인지도를 높였다. 이 작품을 계기로 인연을 맺은 아이유와는 현재까지도 각별한 친분을 이어가며 화제를 모으고 있다. 이후 '스타트업', '간 떨어지는 동거', '붉은 단심' 등 다양한 작품에서 주연을 맡으며 필모그래피를 확장해왔다.지난해 그는 tvN '폭군의 셰프'에 출연해 또 한 번 비주얼과 연기력 두 마리 토끼를 다 잡았다는 평가를 받았다. 강한나는 배우 활동뿐 아니라 사근사근한 목소리와 뛰어난 공감 능력으로 라디오 DJ로서도 역량을 인정받았으며, 넷플릭스 연애 예능 '모태솔로지만 연애는 하고 싶어'에서 MC로 활약해 호평을 끌어냈다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr