/ 사진=KBS2 '옥탑방의 문제아들'

/ 사진=KBS2 '옥탑방의 문제아들'

배우 김희정이 고충을 밝혔다.지난 12일 방송된 KBS2 '옥탑방의 문제아들'한 김희정은 영화 12편, 드라마 147편에 달하는 독보적인 출연 기록을 공개했다. "일하고 있을 때 살아 있는 기분"이라고 말하며 촬영에 매진했던 열정을 밝힌 그녀는 동시에 5개 작품을 소화하며 급격한 감정 변화를 겪어야 했던 다작 배우의 고충을 전해 놀라움을 자아냈다.특히 인생의 터닝포인트가 된 '사랑과 전쟁' 시절의 비하인드도 털어놨다. 주변의 우려 섞인 시선에도 영혼을 담아 연기해 얼굴을 알린 소중한 기회였다고 회상한 김희정은 대중에게 각인된 '불륜녀' 이미지와 달리 실제로는 조강지처 전문 배우였음을 강조하며 유쾌한 억울함을 토로했다.또한 길었던 17년 무명 시절에 대한 고백도 이어졌다. 회당 출연료로 9,800원을 받았던 열악한 환경에서도 24시간 대기조를 자처하며 버틴 끝에 드라마 '소문난 칠공주', '조강지처 클럽'을 통해 문영남 작가의 '페르소나'가 된 드라마틱한 서사는 깊은 울림을 주었다.미혼임에도 조카들을 자녀처럼 키워온 헌신적인 가족사도 뭉클함을 안겼다. 일찍 떠난 친오빠를 대신해 두 조카와 함께 살며 엄마 역할을 해온 김희정은 이제는 장성해 첫째 조카가 결혼을 앞두고 있다고 전하며 현장을 훈훈하게 물들였다.한편, KBS2 드라마 '붉은 진주'는 평일 오후 7시 50분에 방송된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr