사진제공=나무엑터스

배우 노정의가 드라마 '우주를 줄게' 종영 소감을 전했다.지난 12일 종영한 tvN 수목드라마 '우주를 줄게'에서 노정의는 생활력 만렙의 열혈 청춘 우현진 역을 맡아 극의 중심을 잡았다. 한편 '우주를 줄게'는 방영 내내 1%대 시청률을 기록하며 아쉬움을 남겼다.노정의는 극 중 현실의 벽 앞에서도 굴하지 않는 당찬 면모부터 조카 선우주(박유호)를 향한 따스한 애정, 그리고 선태형(배인혁)과 티격태격 사돈 케미까지 캐릭터의 다채로운 모습을 그려냈다. 특히 태형과의 핑크빛 설렘은 물론, 언니를 잃은 뒤 상실의 아픔을 담담히 견뎌내며 성장하는 현진의 복잡다단한 심경을 유연하게 소화해 시청자들의 공감을 얻었다.뿐만 아니라 아역 배우 박유호와의 힐링 케미스트리 역시 화제였다. 정서적 유대감을 쌓기 위해 카메라 밖에서도 실제 가족 같은 친밀함을 유지하려는 그의 노력과 작품에 대한 진심은 국내뿐만 아니라 해외에서도 많은 관심을 받았다. 글로벌 OTT 라쿠텐 비키(Rakuten Viki)에서 142개국 시청자 수 기준 주간 순위 1위를 차지했으며, 일본 최대 OTT 플랫폼 유넥스트(U-NEXT) 전체 드라마 순위 3위, 한류 아시아 부문 2위에 오르는 등 글로벌 시청자들의 시선을 사로잡았다.종영을 맞아 노정의는 소속사 나무엑터스를 통해 "현진이로 지낸 시간 동안 넘치는 사랑을 받아 정말 행복했다. 촬영하는 내내 우리 우주와 함께하며 즐겁게 지냈고, 드라마 방영 후에는 설레는 마음으로 보냈다"며 진솔한 소회를 밝혔다.이어 "너무나도 사랑했던 우리 팀, 지금 이 순간에도 다들 정말 보고 싶다. 많은 애정을 주신 우리 팀 진심으로 사랑한다"라며 "무엇보다 '우주를 줄게'를 저보다 더 아껴주시고, 우리 우주를 많이 사랑해 주신 시청자 여러분들께 감사하다. 보내주신 성원 덕분에 진심으로 행복했다. 또 다른 작품으로 찾아뵐 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr