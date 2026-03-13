그룹 ITZY(있지)가 모두가 염원한 'THAT'S A NO NO'(댓츠 어 노노) 음악 방송 무대를 펼친다.
12일 방영된 Mnet '엠카운트다운' 넥스트 위크 화면에서 ITZY의 'THAT'S A NO NO' 스페셜 스테이지가 예고됐다. ITZY는 오는 19일 '엠카운트다운'에 출연해 2020년 3월 발매된 미니 2집 'IT'z ME'(있지 미) 수록곡 'THAT'S A NO NO' 퍼포먼스를 선보이고 '대추 노노'('댓츠 어 노노' 별칭) 열풍에 화답한다. 그에 앞서 14일 오후 6시에는 ITZY 공식 SNS 채널에 'THAT'S A NO NO' 안무 연습 자체 콘텐츠 영상을 오픈해 분위기를 뜨겁게 달군다.
'THAT'S A NO NO' 인기는 지난 2월 포문을 연 월드투어 'ITZY 3RD WORLD TOUR <TUNNEL VISION>'(터널 비전)에서 시작됐다. 해당 공연에서 'THAT'S A NO NO' 퍼포먼스가 최초 공개됐고 중독성 강한 멜로디 위 쾌감 넘치는 안무가 어우러져 시너지를 터뜨렸다. 함성으로 가득했던 공연장의 열기가 온라인상에도 이어지며 ITZY는 6년 전 노래로 음악 방송 무대에 오르는 이례적 행보를 걷는다. JYP엔터테인먼트가 2월 23일 공식 SNS 채널에 공개한 <TUNNEL VISION> 'THAT'S A NO NO' 풀캠 버전 비디오는 흥행을 견인하고 있다. 해당 영상은 3월 8일 자 유튜브 국내 인기 뮤직비디오 일간 차트 1위에 올랐고 13일 오전 기준 361만 뷰를 돌파하며 조회 수 고공행진 중이다. 유튜브를 비롯한 인스타그램, 틱톡 등 각종 SNS에서도 'THAT'S A NO NO'가 인기다. ITZY 멤버들은 물론 트와이스 모모-지효, NEXZ(넥스지) 토모야, 킥플립(KickFlip) 계훈-케이주 등 K팝 선후배들이 댄스 챌린지에 합세했고 박진영도 개인 인스타그램 채널에 "왜 이렇게 몸이 근질근질거리지?"라는 멘트와 함께 JYP엔터테인먼트 소속 아티스트들의 'THAT'S A NO NO' 숏폼 콘텐츠를 업로드했다.
열렬한 반응을 방증하듯 국내 음원사이트 멜론에서도 일간 차트 순위가 연일 높아지고 있다. 2일 자 961위로 진입해 상승세를 거듭하고 11일 자 191위까지 껑충 순위를 끌어올리며 'THAT'S A NO NO'를 향한 K팝 팬들의 관심을 실감케 했다.
ITZY가 '퍼포먼스 퀸' 역량을 제대로 발휘하는 'THAT'S A NO NO' 음악 방송 무대는 19일 Mnet '엠카운트다운'에서 시청 가능하다. 기세를 몰아 ITZY 막내 유나는 23일 첫 솔로 앨범 'Ice Cream'(아이스크림)과 동명 타이틀곡을 선보이고 솔로 데뷔에 나선다. 유나의 화수분 매력이 담긴 신작 'Ice Cream'에 관한 정보는 ITZY 공식 SNS 채널에서 순차 오픈 중이다.
김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr
