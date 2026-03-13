사진=텐아시아 DB

배우 이재룡이 음주운전 사고를 낸 직후 다른 술집으로 이동한 정황이 알려졌다.13일 한 매체는 "서울 강남경찰서가 도로교통법 위반(음주운전·사고 후 미조치) 혐의를 받는 이재룡을 상대로 사고 직후 식당에 방문한 경위와 음주량 등을 조사 중"이라고 보도했다.이재룡은 지난 6일 밤 11시쯤 서울 강남구 청담역 인근에서 술을 마신 채 차량을 몰다 중앙분리대를 들이받고 도주한 혐의를 받는다. 초기 경찰 조사에서 음주 사실을 부인했지만, 이내 "사고 전 소주 4잔을 마셨다"며 입장을 번복했다.보도에 따르면, 이재룡은 사고를 낸 뒤 청담동 자택에 차를 주차하고 도보 20분 거리의 식당으로 이동했다. 이 식당에서 이재룡은 자신을 기다리고 있던 지인들과 합류했는데 이들은 증류주 1병과 안창살 2인분을 주문한 것으로 전해졌다.당초 이재룡은 사고 직후 지인의 집으로 향한 것으로 알려졌다. 그러나 다시 술자리를 가진 정황이 포착된 것이다.이재룡 지인들이 식당에 도착한 시각은 밤 11시 10분경. 사고 직후였다는 점과 일행이 주문한 음식의 양이 많지 않았던 것을 두고 사고 직후 자리가 급조됐을 가능성도 제기되고 있다.이재룡을 목격한 식당 관계자는 "검은 마스크로 얼굴을 가린 채 들어왔고, 술에 꽤 취한 듯 보였다"며 "누군가와 계속 통화하며 대책을 논의하는 듯했다"고 했다.한편 이재룡은 2019년에도 만취 상태로 볼링장 입간판을 파손해 재물손괴 혐의로 검찰에 송치된 바 있다. 2003년에는 서울 강남구 청담사거리 인근에서 음주운전 사고를 낸 뒤 음주 측정을 거부해 입건, 면허가 취소됐다.아내 유호정은 현재 KBS2 주말드라마 '사랑을 처방해 드립니다'에 출연 중이다. 무려 11년 만의 안방극장 복귀다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr