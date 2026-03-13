랄랄, 코+눈 밑 성형도 감행했는데…분장하니 다시 이명화

크리에이터 랄랄이 성형 후에도 부캐 이명화를 소화해냈다.최근 랄랄은 자신의 계정을 통해 스케줄 이동을 하는 모습을 게재했다. 부캐 이명화로 변신한 그는 여전한 개그감을 뽐냈다.특히 얼마 전 코 수술, 다이어트를 하며 날렵함을 자랑했지만 이명화만큼은 제대로 소화했다.또 랄랄은 눈 밑 지방 재배치 수술을 받은 이유에 대해 "맨날 튀어나오고 메이크업으로도 안 돼서 상담받다 코는 들려서"라고 솔직하게 밝혔다.랄랄은 2024년 11살 연상의 비 연예인과 백년가약을 맺어 슬하에 딸 서빈 양을두고 있다. 채널 '랄랄'을 운영 중이며 196만 구독자를 보유하고 있다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr