사진=방송인 홍현희 SNS

방송인 홍현희가 체중 감량 후 수영복을 착용한 모습을 공유했다.12일 홍현희는 본인의 사회관계망서비스(SNS)에 "남자 래쉬가드만 입다가 드디어 수영복 개시와 동시에 우천 취소"라는 문구와 함께 사진 두 장을 게시했다.공개된 사진에는 홍현희가 흰색과 검은색 수영복을 입고 거울을 이용해 촬영한 모습이 담겼다. 평소 넉넉한 크기의 래쉬가드를 주로 착용해왔던 것과 대조적으로, 이번에는 신체 윤곽이 드러나는 의상을 선택했다.앞서 홍현희는 개인 유튜브 채널에서 몸무게를 60kg에서 49kg까지 약 11kg 감량했다고 밝힌 바 있다. 그는 "몸무게 앞자리가 4로 바뀐 것은 약 20년 만"이라며 "식단 조절과 혈당 관리를 통해 자연스럽게 살이 빠졌다"고 설명했다. 이어 달리기 등 생활 습관을 개선한 것이 감량의 원인이라고 덧붙였다.일부에서 제기된 비만 치료제 사용 의혹에 대해서는 사실이 아님을 분명히 했다. 홍현희는 특정 약물을 사용했다는 주장에 대해 "맞았으면 맞았다고 말했을 것"이라며 의혹을 부인했다. 그는 "식습관을 다시 잡고 생활 규칙을 만드는 데 1년이라는 시간이 걸렸다"며 장기간에 걸친 노력의 결과임을 강조했다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr