사진제공=tvN

사진='우주를 줄게' 캡처

사진='우주를 줄게' 캡처

'우주를 줄게' 배인혁, 노정의, 박유호가 사랑 가득한 해피엔딩을 맞았다.지난 12일 tvN 수목드라마 '우주를 줄게'가 종영했다. 글로벌 OTT와 온라인 플랫폼에서 뜨거운 화제성을 남겼지만 방영 내내 1%대 시청률에 머물며 아쉬움을 남겼다.이날 선우주(박유호 분)가 우현진(노정의 분)으로부터 분리 조치 됐다. 면담 결과 선태형(배인혁 분)과 우현진이 선우주의 후견인이 될 자격이 있다고 보기에 어렵다는 의견을 내린 가사조사관은 추가로 가정방문을 예고했다.우현진에게 또다시 예기치 못한 사고가 발생했다. 감기 기운이 있는 선우주에게 줄 약을 찾느라 정신 팔린 사이 열려있던 현관문 밖으로 나간 선우주가 계단에서 넘어져 상처를 입은 것. 그 순간 가정방문을 위해 집을 찾아온 가사조사관이 상황을 목격했고, 우현진이 선우주를 방임했다고 오해한 그가 아동 학대 의심 건으로 경찰에 신고했다. 곧 선우주의 긴급 보호조치가 진행됐다. 우현진은 선우주를 태우고 떠나는 차를 다급히 뒤쫓으며 오열했다.우현진은 스스로를 책망하며 깊은 죄책감에 빠졌다. 선태형은 한껏 풀이 죽은 우현진에게 "난 사돈이 우주한테 좋은 보호자라고 믿거든"이라며 선우주를 방임한 적이 없다는 사실을 꼭 소명해 내자고 했다. 그의 든든하고 따뜻한 위로는 혼란스러운 우현진의 마음을 다잡게 했다. 이후 선우주를 다시 집으로 데려오기 위한 선태형과 우현진의 분주한 움직임이 시작됐다. 다음 가정방문을 위한 재정비에 나섰고, 유성빌라 이웃들의 도움도 이어졌다.여기에 박윤성(박서함 분)이 우현진의 학대 의혹이 오해임을 증언하는 탄원서를 모아 경찰서에 제출했다는 소식도 들려왔다. 선우주를 향한 선태형과 우현진의 진심이 가사조사관에게도 전해졌고, 최종 심사에서 마침내 후견인 자격을 얻게 됐다. 그렇게 선태형과 우현진은 집으로 돌아온 선우주와 함께 제자리를 되찾았다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr