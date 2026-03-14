'조폭 연루설' 조세호, 충격 근황 포착…어깨에 닿을 듯한 머리+후즐근 추리닝 ('도라이버')

‘조폭 연루설’에 휘말렸던 조세호가 파격 단발 머리에 추리닝 패션으로 변신했다.넷플릭스 예능 '도라이버'는 상위99%의 인재들이 나사 없이 조립하는 인생의 희로애락을 담은 프로그램. 시즌1 ‘도라이버 잃어버린 나사를 찾아서’, 시즌2 ‘잃어버린 핸들을 찾아서’, ‘시즌3 도라이 해체쇼’에 이어 ‘도라이버 시즌4: 더 라이벌’가 공개되고 있다.오는 15일 공개되는 4회는 두 번째 라이벌전, ‘도라여고 3-3 여고생으로 살기’ 후반전으로 김숙, 홍진경, 조세호, 주우재, 우영의 최강 K-여고생을 가리기 위한 치열한 두뇌 싸움을 펼친다. 이런 가운데 주우재가 상식 앞에 브레인의 자존심을 내려놓는다고 해 궁금증을 끌어올린다.멤버들이 도전한 모의고사는 국어, 음악 등 분야를 총망라한 필수 상식 문제. 생각보다 어려운 문제 난이도에 여기저기서 멤버들의 곡소리가 터지는 가운데, '공식 브레인' 주우재 마저 난관에 봉착해 반전을 안긴다. 이때 벼랑 끝 주우재가 새로운 활로를 개척한다. '인간의 갈비뼈 개수'를 맞히는 문제가 출제되자, 두뇌를 내려놓고 피지컬 승부를 감행하는 것. 주우재는 자신의 갈비뼈 마디를 만져보며 '셀프 촉진'이라는 신의 한수를 꺼내고, 복부지방에 갈비뼈의 존재감이 묻혀 있는 다른 멤버들은 '뼈우재 피지컬 치트키'에 부러움을 쏟아내 웃음을 자아낸다.상식의 벽에 부딪힌 멤버들은 결국 '지식 경쟁' 대신 '똘끼 경쟁'으로 급선회한다. 우영은 'UFO는 무엇의 약자인가'라는 문제에 "언빌리버블, 삘, 오 마이 갓"이라는 황당무계한 답변을 내놔 형 누나들의 실소를 자아내기도. 나사 빠진 오답의 향연 속에 최후의 보루인 주우재의 답안지에 관심이 모인 가운데, 주우재는 충격적인 결과를 받아 든다는 후문이다.주우재는 피지컬까지 총동원한 '갈비뼈 개수' 문제를 틀리자 "인간에게 갈비뼈가 많이 필요한가? 반으로 줄여도 될 것 같은데?"라며 광기어린 눈을 번뜩여 모두를 오싹하게 만든다는 후문이다.‘도라이버 시즌4: 더 라이벌’은 넷플릭스를 통해 매주 일요일 오후 5시 공개된다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr