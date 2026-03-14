이미지 크게보기 사진 = MBC '나 혼자 산다'

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방송인 전현무가 '구해줘 홈즈' 출신 PD가 전세 사기 피해를 당했다는 이야기에 놀라움을 감추지 못했다.13일 방송된 MBC 예능 '나 혼자 산다'에서는 아나운서 고강용이 새로운 전셋집을 찾기 위해 발품을 파는 모습이 그려졌다.이날 고강용은 집을 보러 가기 전 조언을 얻기 위해 한 지인을 만났다. 그는 "제 동기인데 MBC '구해줘!홈즈' 조연출을 했던 PD다"고 소개했다.대화를 나누던 중 이 PD가 전세 사기 피해를 겪은 적이 있다는 사실이 공개됐다. 이에 스튜디오에서 지켜보던 전현무는 "'구해줘 홈즈' PD가 전세 사기를 당했다고?"며 놀란 반응을 보였다.고강용은 "이 친구가 정말 꼼꼼하고 아는 것도 많은데도 피해를 입었다"고 말했고, 이를 들은 코드쿤스트 역시 "이런 일이 정말 많구나"며 안타까워했다.해당 PD는 '전세 사기 피해'를 고백하며 현실적인 조언도 덧붙였다. PD는 "전세사기는 대놓고 사속이는 것보다는 집값이 떨어지면서 집주인이 보증금을 돌려주지 못하는 상황에서 발생하기도 한다"고 말했다.그러면서 "그래서 '보증보험' 가입이 중요하다"며 전세 계약 시 반드시 확인해야 할 부분이라고강조했다.하지만 신축 아파트의 경우 "공시지가가 형성되지 않아 '보증보험' 가입 자체가 어려운 경우도 있다"는 설명도 덧붙였다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr