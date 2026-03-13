개그맨 부부 김지민과 김준호가 알콩달콩한 신혼 생활을 즐기고 있는 근황을 전했다.
김지민은 12일 자신의 인스타그램 스토리에 "매일 바뀌는 아침 건강 식단. 일주일 넘게 했더니 오빠 혈압, 혈당 정상!"이라는 문구와 함께 한 장의 사진을 게재했다.
공개된 사진 속에는 부부의 집안 내부에 투명 아크릴판이 걸린 모습. 판에는 '오늘의 메뉴', '준호 키친'이라며 귀엽게 적혀 있었다. 또 김지민이 쓴 것으로 보이는 '저녁은 거지처럼'에는 김준호가 X표와 두 줄을 그어 '저녁도 황제처럼'이라고 바꿔 놓는 등 장난기 가득한 분위기를 보였다.
한편 김지민은 KBS 개그 선배 김준호와 2022년 4월 연인 관계를 공식 인정한 후 약 3년 만인 지난해 7월 백년가약을 맺었다. 사회는 이상민, 축가는 거미와 변진섭이 맡아 두 사람의 미래를 축하했다. 정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr
