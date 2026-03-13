카카오톡 공유하기 페이스북 공유하기 네이버 공유하기 밴드 공유하기 URL복사 글자 크게 글자 작게

버추얼 아이돌 그룹 플레이브(PLAVE)가 데뷔 3주년을 맞아 진행한 실시간 극장 상영 중계(라이브 뷰잉)를 마쳤다.



플레이브는 지난 12일 전국 CGV 41개 지점에서 데뷔 3주년 기념 특별 생방송을 송출했다. 팬 미팅 형식으로 약 120분 동안 이어진 이번 행사는 노래 무대와 대화 코너로 채워졌다.



이날 공연은 곡 'Pixel world'(픽셀 월드)로 시작됐다. 멤버들은 첫 번째 곡을 마친 뒤 여러 언어로 인사를 건넸으며, 이어진 질의응답 순서에서는 향후 발매될 신곡 일부를 가창하며 활동 계획을 언급했다. 또한 'Watch Me Woo!'(와치 미 우)의 파트를 서로 바꾸어 부르는 무대를 선보이기도 했다.



이후 멤버들은 '봉숭아' 무대를 이어갔다. 멤버 하민은 "봄 기운이 느껴지는 시기에 맞춰 선곡했다"고 곡 선정 이유를 설명했다. 두 번째 순서인 '밸런스 게임'에서는 멤버들의 답변을 다른 멤버들이 추측하는 방식으로 대화가 진행됐다. 이어 'WAY 4 LUV'(웨이 포 러브)와 'Dash'(대시)를 각각 다른 분위기로 편곡해 무대를 꾸몄다.



마지막 코너에서는 첫 번째 미니 앨범 실물 음반에만 담겼던 '외계어송 DEMO' 무대를 공개하며 제작 과정에 대한 뒷이야기를 전했다. 멤버 예준은 "팬들 덕분에 3주년을 맞이할 수 있었다"고 소감을 밝혔다. 이들은 '우리 영화'와 '기다릴게'를 끝으로 행사를 마쳤다.



방송 종료 직후에는 영상 화면을 통해 다음 활동 일정이 공개됐다. 플레이브는 오는 4월 13일 컴백할 계획이다.



플레이브는 지난해 11월 두 번째 싱글 'PLBBUU(플뿌우)'를 발표했다. 같은 달 21일과 22일에는 서울 고척 스카이돔에서 단독 공연을 열고 아시아 투어 일정을 마무리했다.



이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr

