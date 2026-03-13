버추얼 아이돌 그룹 플레이브(PLAVE)가 데뷔 3주년을 맞아 진행한 실시간 극장 상영 중계(라이브 뷰잉)를 마쳤다.
플레이브는 지난 12일 전국 CGV 41개 지점에서 데뷔 3주년 기념 특별 생방송을 송출했다. 팬 미팅 형식으로 약 120분 동안 이어진 이번 행사는 노래 무대와 대화 코너로 채워졌다.
이날 공연은 곡 'Pixel world'(픽셀 월드)로 시작됐다. 멤버들은 첫 번째 곡을 마친 뒤 여러 언어로 인사를 건넸으며, 이어진 질의응답 순서에서는 향후 발매될 신곡 일부를 가창하며 활동 계획을 언급했다. 또한 'Watch Me Woo!'(와치 미 우)의 파트를 서로 바꾸어 부르는 무대를 선보이기도 했다.
이후 멤버들은 '봉숭아' 무대를 이어갔다. 멤버 하민은 "봄 기운이 느껴지는 시기에 맞춰 선곡했다"고 곡 선정 이유를 설명했다. 두 번째 순서인 '밸런스 게임'에서는 멤버들의 답변을 다른 멤버들이 추측하는 방식으로 대화가 진행됐다. 이어 'WAY 4 LUV'(웨이 포 러브)와 'Dash'(대시)를 각각 다른 분위기로 편곡해 무대를 꾸몄다.
마지막 코너에서는 첫 번째 미니 앨범 실물 음반에만 담겼던 '외계어송 DEMO' 무대를 공개하며 제작 과정에 대한 뒷이야기를 전했다. 멤버 예준은 "팬들 덕분에 3주년을 맞이할 수 있었다"고 소감을 밝혔다. 이들은 '우리 영화'와 '기다릴게'를 끝으로 행사를 마쳤다.
방송 종료 직후에는 영상 화면을 통해 다음 활동 일정이 공개됐다. 플레이브는 오는 4월 13일 컴백할 계획이다.
플레이브는 지난해 11월 두 번째 싱글 'PLBBUU(플뿌우)'를 발표했다. 같은 달 21일과 22일에는 서울 고척 스카이돔에서 단독 공연을 열고 아시아 투어 일정을 마무리했다.
이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr
플레이브는 지난 12일 전국 CGV 41개 지점에서 데뷔 3주년 기념 특별 생방송을 송출했다. 팬 미팅 형식으로 약 120분 동안 이어진 이번 행사는 노래 무대와 대화 코너로 채워졌다.
이날 공연은 곡 'Pixel world'(픽셀 월드)로 시작됐다. 멤버들은 첫 번째 곡을 마친 뒤 여러 언어로 인사를 건넸으며, 이어진 질의응답 순서에서는 향후 발매될 신곡 일부를 가창하며 활동 계획을 언급했다. 또한 'Watch Me Woo!'(와치 미 우)의 파트를 서로 바꾸어 부르는 무대를 선보이기도 했다.
이후 멤버들은 '봉숭아' 무대를 이어갔다. 멤버 하민은 "봄 기운이 느껴지는 시기에 맞춰 선곡했다"고 곡 선정 이유를 설명했다. 두 번째 순서인 '밸런스 게임'에서는 멤버들의 답변을 다른 멤버들이 추측하는 방식으로 대화가 진행됐다. 이어 'WAY 4 LUV'(웨이 포 러브)와 'Dash'(대시)를 각각 다른 분위기로 편곡해 무대를 꾸몄다.
마지막 코너에서는 첫 번째 미니 앨범 실물 음반에만 담겼던 '외계어송 DEMO' 무대를 공개하며 제작 과정에 대한 뒷이야기를 전했다. 멤버 예준은 "팬들 덕분에 3주년을 맞이할 수 있었다"고 소감을 밝혔다. 이들은 '우리 영화'와 '기다릴게'를 끝으로 행사를 마쳤다.
방송 종료 직후에는 영상 화면을 통해 다음 활동 일정이 공개됐다. 플레이브는 오는 4월 13일 컴백할 계획이다.
플레이브는 지난해 11월 두 번째 싱글 'PLBBUU(플뿌우)'를 발표했다. 같은 달 21일과 22일에는 서울 고척 스카이돔에서 단독 공연을 열고 아시아 투어 일정을 마무리했다.
이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr
ADVERTISEMENT
© 텐아시아, 무단전재 및 재배포 금지
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT