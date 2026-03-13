사진제공=매니지먼트숲

배우 이청아가 이나영, 정은채와의 연기 호흡에 대해 이야기했다.지난 12일 서울 강남구 청담동의 한 카페에서 ENA 월화드라마 '아너 : 그녀들의 법정'에 출연한 이청아를 만났다.'아너 : 그녀들의 법정'은 거대한 스캔들이 되어 돌아온 과거를 정면으로 돌파하는 세 여성 변호사의 미스터리 추적극이다. 이청아는 여성 범죄 피해자 전문 로펌 L&J(Listen and Join)의 행동파 변호사 황현진 역을 맡아 배우 이나영, 정은채와 호흡을 맞췄다.극 중 세 사람은 20년 지기 친구로 등장한다. 이청아는 "세 사람의 성격이 비슷해 친해지는 속도가 잘 맞았다"며 "조곤조곤 이야기를 나누다 보니 자연스럽게 가까워졌다"고 말했다. 이어 그는 "서로 조금씩 노력하면서 친해졌고, 이미 서로를 너무 사랑하는 설정의 캐릭터들이라 오히려 편했다"고 덧붙였다.이나영, 정은채와의 연기 호흡에 대해서도 언급했다. 이청아는 "연기를 한 지 20년이 넘었는데 돌아보면 나는 참 상대 배우 복이 많은 사람이다. 이번에도 다 함께 연기할 때 서로 더 잘하길 바라며 아끼고 응원하느라 바빴다"라며 웃어 보였다.그러면서 "세 사람 모두 서로를 아끼는 마음이 컸다. 자연스럽게 의지하며 연기했고, 각자 잘하려 하기보다 함께 장면을 만들어 나갔다. 셋이 합치면 백이 된다는 마음으로 매 촬영에 임했다"고 덧붙였다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr