베트남에서 출국 위기를 겪었던 KCM이 ‘100시간 내에 자작곡 발표’라는 미션을 놓고 음악 사투를 벌인다.KBS 2TV ‘바다 건너 듀엣’에서는 명품 발라더 KCM이 베트남 현지 유명 아티스트와 음악 여행기를 시작한다. 베트남에서 관객 300명을 모아 게릴라 콘서트에 도전하는 KCM은 함께 듀엣을 펼칠 아티스트와 만났다. 천재 기타리스트이자 작곡가 ‘민똑’과 고음 여신 ‘람’이 그 주인공이었다. 부부이기도 한 민똑&람은 베트남 10대들의 마음을 뒤흔드는 핫한 MZ 아티스트였다.유명 베트남 아티스트와 함께 콜라보를 한다는 사실에 KCM과 ‘홍보 요정’ 미키광수와 조매력은 기뻐했다. 그러나 그것도 잠시, 이들에게는 베트남 정부에서 공연 부분을 제외하고 촬영 허가를 했지만, 이들이 현지에 도착해서도 공연 허가는 나지 않아 게릴라 콘서트가 ‘불가’라는 큰 위기가 닥쳤다. 이에 혼란스러운 가운데, 제작진은 “공연은 못 한다. 대신 100시간 내에 자작곡을 발표해라”라며 새로운 미션을 제시했다. 게다가 자작곡으로 쇼케이스를 선보여야 하는 서브 미션까지 생겨, 자작곡 제작부터 모객까지 할 일이 배로 늘어났다,이들은 본격적인 음악 여정 전, 베트남의 분위기를 제대로 즐길 수 있는 전통 시장 ‘벤탄 시장’으로 향했다. 이곳에서 미키광수는 신선한 사탕수수를 착즙해 주스를 만드는 현장을 목격했다. 이에 민똑은 “사탕수수를 ‘네우’라고 부른다. 네우는 직업의 신을 위한 도구로, 가수들이랑 방송 관계자는 먹으면 안 된다는 금기가 있다. 직업의 신을 건드리면 운이 나빠지고 불운이 온다고 믿는다”며 베트남의 금기를 설명했다. KCM은 “불운은 싫어”라며 고개를 돌렸지만, 미키광수는 “나는 한국 사람이니까…용감한 사람이니까 사탕수수 마시겠다”며 주문했다. 민똑과 람은 금기를 아무렇지 않게 어기는 미키광수에 경악했고, KCM도 “하지 말라고 하는 거 꼭 하는 애들이 있다”라며 질색했다.‘사탕수수의 저주’ 때문인지, 이후 제작진이 분주한 가운데 촬영은 중단되고 싸늘해진 KCM, 민똑&람의 모습이 포착됐다. 저주 때문인지 폭우로 도로까지 침수되는 사태가 벌어졌다. 심각한 분위기에 람은 “이게 다 너 때문이다”라며 사탕수수를 마신 미키광수를 비난했다. KCM도 “꼭 그렇게 하지 말라고 하면 청개구리같이 그러냐”고 거들었고, 미키광수는 순식간에 죄인이 됐다.12일 밤 9시 50분 KBS 2TV에서 방송되는 ‘바다 건너 듀엣’에서 공개된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr