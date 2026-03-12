사진=MBN '무명전설'

사진=MBN '무명전설'

MBN 오디션 프로그램 '무명전설-트롯 사내들의 서열전쟁'(이하 '무명전설')에서 가면 속에 감춰졌던 유명 도전자 18인의 정체가 공개됐다.12일 시청률 조사기관 닐슨코리아에 따르면 지난 11일 오후 9시 40분 방송된 '무명전설' 3회 시청률은 전체 유료가구 기준 8.112%(2부)를 기록, 분당 최고 시청률은 8.758%를 기록했다. 이는 지난 방송분이 기록한 8.04%보다 약 0.07%p 상승한 수치로, 첫 방송 이후 지금까지 시청률 상승세를 이어간 데 이어, 수요일 예능 프로그램 중 전체 1위를 기록했다.이날 방송에서는 서열탑 1층부터 3층까지 자리한 무명 도전자들의 '무명선발전'에 이어, 4층과 5층에 위치한 유명 도전자들의 '유명선발전'이 펼쳐졌다. 국민 애창곡 '찬찬찬'의 주인공 편승엽을 비롯해 그룹 파란 리더 라이언, '발라드 황태자' 이지훈, 2AM의 이창민, 신성, 성리, 황윤성, 밴드 야다의 김다현, '천만 배우' 김정태 등 다양한 분야의 스타들이 등장했다. 트로트뿐 아니라 발라드, 아이돌, 록, 연기까지 각기 다른 무대에서 활약해 온 이들이 트로트 무대에 대한 진심과 저마다의 사연을 안고 도전장을 던졌다.'유명선발전'은 이미 인지도를 갖춘 참가자들이 모인 만큼 더욱 혹독한 룰이 적용됐다. '무명선발전'은 절대평가였지만, '유명선발전'은 상대평가로 탑프로단 점수 130점과 국민 프로단 점수 170점이 합산돼 최종 순위가 결정되며, 총 18명의 유명 도전자 중 10위까지만 생존하고 나머지 8명은 탈락 후보가 된다. 인지도라는 후광이 오히려 더 엄격한 잣대로 작용하면서, 유명 도전자 18인 역시 서열 전쟁이 펼쳐지는 전장 한복판에 서게 됐다.'찬찬찬'으로 국민적인 사랑을 받은 편승엽은 서열탑 도전자들과 탑프로단의 기립 속 무대에 올랐다. 그는 "기성세대가 설 무대가 줄어들었다. 영원히 현역이고 싶은 마음에 이 자리에 섰다"라며 36년 음악 인생 처음으로 오디션에 도전한 이유를 밝혔다. 자신의 히트곡 '찬찬찬'을 선곡한 편승엽은 힘을 빼고도 무대를 꽉 채우는 깊이 있는 무대로 117점을 받았고, 조항조 등 탑프로단은 "인생을 들은 것 같다. 연륜은 다르다"고 했다.탑프로단 심사만으로 진행된 중간 평가에서는 성리, 유슬기, 박민수, 편승엽, 이지훈, 신성, 라이언, 최우진, 이창민, 황윤성이 1위부터 10위까지 이름을 올렸다. 그러나 국민 프로단 점수가 합산되자 순위 판도가 크게 요동쳤다.국민 프로단 점수가 합산된 최종 순위는 성리, 라이언, 황윤성, 박민수, 강태관, 최우진, 유슬기, 이도진, 이창민까지 1위부터 9위로 확정됐다. 탑프로 점수에서 생존권에 들었던 편승엽, 이지훈, 신성은 탈락 후보가 됐다.'무명전설' 4화는 오는 18일 오후 9시 40분 MBN에서 방송된다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr