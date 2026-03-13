사진=tvN

사진=tvN

박지훈과 YY엔터테인먼트에서 한솥밥을 먹는 배우 배인혁이 시련을 딛고 진정한 가족의 의미를 완성하며 '우주를 줄게'의 대미를 장식했다.지난 12일 방송된 tvN 수목드라마 '우주를 줄게' 최종회에서 선태형 역을 맡은 배인혁은 위기 속에서 더욱 단단해진 사랑과 책임감을 깊이 있는 연기로 그려내며 시청자들에게 묵직한 감동을 선사했다. 이 작품은 12회 내내 1%대 시청률을 기록했다.배인혁은 절망적인 시련 앞에서도 굴하지 않는 든든한 버팀목부터 사랑하는 연인을 향한 능청스러운 로맨티시스트의 면모까지 선보이며 선태형이라는 인물의 성장을 입체적으로 그려냈다. 폭넓은 감정을 오가는 배인혁의 연기가 시청자들의 몰입도를 한층 높였다.아이를 지키기 위해 고군분투하는 진중한 보호자의 책임감과 진심 어린 애정이 담긴 배인혁의 눈빛 연기가 돋보였다. 그는 조카를 향한 헌신적인 변화를 섬세하게 그려내며 완벽한 성장으로 꽉 찬 해피엔딩을 이끌었다.이날 선태형은 후견인 부적격 판정으로 좌절한 우현진(노정의 분)을 다독였다. 또 부주의로 인해 우주(박유호 분)와 분리 조치가 된 우현진에게 "꼭 1인분 해내려고 애쓰지 않아도 된다. 가끔 모자란 건 내가 채워주기도 하고 어떨 땐 사돈이 내 몫을 채워주기도 하고 그렇게 같이 해내면 된다"고 위로했다.선태형은 가사조사관의 가정방문을 대비해 집안을 재정비하며 소명 준비에 힘썼다. 또 그는 빌라 주민들과 함께 탄원서를 준비하며 우주를 향한 자신의 진심이 거짓이 아님을 증명하기 위해 애쓰는 모습으로 뭉클함을 자아냈다.이후 선태형은 법정에서 우현진이 후견인 선임 인용 판결받자 안도했다. 선태형은 힘 써준 빌라 주민들에게 고마움을 표했고, 우현진에게도 다시 한번 사랑을 고백했다. 상처를 딛고 진정한 어른으로 거듭난 선태형의 모습이 감동을 안겼다.방송 말미 우주의 두 돌잔치 현장에서 배인혁은 다정한 매력을 다시 한번 발산했다. 우현진, 우주와 함께 상처를 치유하고 진짜 가족을 일궈낸 선태형의 마지막 모습이 배인혁의 탄탄한 연기력과 어우러져 짙은 여운을 남겼다.배인혁은 웹무비 '러브버즈'를 시작으로 '왜 오수재인가', '열녀박씨 계약결혼뎐', '체크인 한양' 등 다양한 작품에서 흡입력 있는 연기를 선보이며 시청자를 매료시켜 왔다. 최근 예능 '길바닥 밥장사'에서도 활약하며 노력형 인재로 인정받은 그는 이번 '우주를 줄게'를 통해 폭넓은 연기 스펙트럼을 증명했다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr