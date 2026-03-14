사진=초록뱀엔터테인먼트

사진=초록뱀엔터테인먼트

배우 김민설의 스타일링 변화가 눈길을 끌고 있다. 그는 지난해 공개된 넷플릭스 '솔로지옥 4'에 출연해 인지도를 키웠다.김민설은 MBC 일일드라마 '첫 번째 남자'에서 진홍주 역을 맡아, 갖고 싶은 건 꼭 갖고야 마는 '야망의 화신' 캐릭터로 활약 중이다. 소위 '일잘러'로서 철두철미한 모습을 보여주다가도, 짝사랑 중인 강백호(윤선우 분) 앞에서는 허당 매력을 보여주며 반전 매력을 선사해 시청자들의 호감을 얻고 있다.지난 59회에서 홍주는 강남봉(정찬 분)이 선물한 것처럼 꾸민 꽃다발로 채화영(오현경 분)을 난감하게 만들며 그동안 당한 설움을 한방에 되갚았다. 이어 60회에서는 스타일링 변화를 보인 홍주가 백호 앞에서 수줍은 듯 떨려 하기도 했다. 김민설은 안정적인 연기력과 다채로운 감정 연기로 캐릭터에 숨을 불어넣고 있다.김민설의 소속사 초록뱀엔터테인먼트는 12일 공식 SNS 채널을 통해 진홍주의 스타일링 변화를 한눈에 확인할 수 있는 '첫 번째 남자' 60회 비하인드 스틸을 공개했다.사진 속 김민설은 한층 세련되고 청순해진 분위기로 시선을 사로잡는다. 촬영에 집중하면서도 해사한 미소와 장난기 어린 표정을 짓는 김민설에게서는 홍주의 발랄하면서도 사랑스러운 매력이 느껴진다.그동안 단정하게 묶은 포니테일 헤어와 다양한 오피스룩을 선보여온 김민설은 60회부터 내추럴한 스트레이트 헤어와 리본 디테일이 강조된 핑크 트위드 셋업을 매치, 여기에 화이트 백으로 포인트를 줘 고급스러움을 더했다. 이는 마회장(이효정 분) 가족과 함께 생활하며 재력과 여유를 갖게 된 홍주의 상황을 반영한 것으로, 캐릭터의 변화를 섬세하게 표현한 결과다.60회를 맞이하며 반환점을 돈 '첫 번째 남자'. 스타일링의 변화를 통해 드라마와 진홍주의 제2막이 시작됐음을 알린 김민설이 앞으로 보여줄 활약에 기대가 높아지고 있다.'첫 번째 남자'는 매주 월~금 저녁 7시 5분에 방송된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr