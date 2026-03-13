사진=SBS

사진=SBS

사진=SBS

유연석이 이번 작품에 반려견이 출연하지 않게 된 에피소드를 밝혔다.SBS 새 금토 드라마 '신이랑 법률사무소'(이하 '신이랑') 제작발표회가 11일 오후 서울 양천구 목동 SBS 사옥에서 열렸다. 이날 제작발표회에는 박경림의 진행 하에 신중훈 감독과 배우 유연석, 이솜, 김경남이 참석했다. '신이랑'은 망자의 恨(한)을 통쾌하게 풀어 주는 '신들린 변호사' 신이랑과 승소에 모든 것을 건 '냉혈 엘리트 변호사' 한나현의 기묘하고도 따뜻한 한풀이 어드벤처를 그린 작품이다.유연석은 무당 집이었던 공간에 법률사무소를 차린 뒤 우연히 귀신을 보게 되는 변호사 신이랑 역으로 시청자들과 만난다. 전작 MBC '지금 거신 전화는'에서 반려견 리타와 함께 출연했던 그는 이번 작품에서도 출연 여부를 묻자 당시 촬영을 떠올리며 "대기 시간이 예상보다 길었다. 현장에는 일찍 도착했지만, 실제 촬영은 해 질 무렵에 진행됐다. 정말 훌륭한 연기를 보여줬는데 방송에는 뒤태만 나왔다"며 웃음을 지었다.이어 "이번에는 출연을 거부하겠다고 하더라. 이런 환경에서는 못 하겠다고 했다. 감독님이 강아지가 등장하는 장면이 있으니 특별출연을 제안해보자고 했지만 결국 캐스팅하지 못했다. 다음 작품에서 다시 한번 기회를 노려보겠다"고 덧붙여 현장을 웃음바다로 만들었다.그는 이번 작품의 연기 과정에 관해 "매회 등장하는 귀신을 맡은 배우들의 제스처나 습관, 캐릭터가 가진 독특한 성향을 관찰했다. 그런 연결 고리를 감독님과 상의하며 만들어 갔다. 어떤 한 코드만 잡아도 이 인물이 이랑이가 아니라 빙의된 상태라는 걸 알 수 있도록 준비했다. 귀신 역을 맡은 배우분들이 리허설 때 내가 할 연기를 먼저 보여주기도 했다. 녹음해주신 걸 들으면서 연습했고, 현장에서도 먼저 보여주시면 관찰하며 연기했다. 그런 모습이 설득력을 가질 수 있도록 많이 연구했다"고 밝혔다.'신이랑'은 13일 오후 9시 50분 SBS에서 첫 방송 된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr