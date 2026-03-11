사진=구혜선 SNS

사진=구혜선 SNS

사진=구혜선 SNS

배우 구혜선이 새로운 제품을 또 소개했다.구혜선은 10일 자신의 인스타그램에 "영화를 만들 때 우리는 여전히 'ROLL, ACTION'을 외칩니다. 영화의 움직임처럼, 저는 여전히 움직이는 'ROLL'을 만들고 있습니다"라는 문구와 함께 여러 장의 사진을 게재했다.공개된 사진들 속에는 아직 정식 출시되지는 않았으나, 구혜선이 직접 제작한 것으로 보이는 가죽 펜케이스. 구혜선은 "시나리오를 작업하고, 콘티를 그리는 펜은 저에게 움직임을 만드는 것"이라고 설명했다.구혜선이 새로운 제품을 알리자 누리꾼들은 "너무 갖고 싶다", "케이스 귀엽게 생겼네" 등의 뜨거운 반응을 보였다.한편 구혜선은 최근 특허 출원부터 제품 기획, 디자인, 네이밍, 브랜딩 등 전 과정에 참여한 헤어롤을 출시했다. 당시 가격이 1개에 1만 3000원, 2개 세트는 2만 5000원으로 책정되자 누리꾼들 사이 가격 부풀리기 논란이 일었다. 이에 구혜선은 "차츰 할인 이벤트 등을 통해 소비자가 구매에 부담을 갖지 않도록 제공할 계획"이라고 밝혔다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr