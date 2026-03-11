사진=텐아시아DB

사진=TV CHOSUN

신규 예능 'X의 사생활'이 2차 티저와 함께 현장 사진을 공개했다.17일(화) 밤 10시 첫 방송 되는 TV CHOSUN 'X의 사생활'은 이혼한 전 배우자의 일상을 지켜보는 리얼 관찰 프로그램이다. 한때 누구보다 가까웠지만, 이제는 남보다 더 멀어진 두 사람이 서로의 삶을 바라보며 남아 있는 감정의 결을 들여다보는 '이혼 부부들의 입장 정리 리얼리티'다.이와 관련해 제작진은 프로그램의 분위기를 엿볼 수 있는 2차 티저와 함께 촬영 현장의 화기애애한 순간을 담은 사진을 공개해 눈길을 끈다.공개된 사진에는 MC 김구라와 장윤정이 환한 미소로 카메라를 향해 포즈를 취하고 있다. 특히 장윤정은 프로그램 제목을 연상시키듯 두 손으로 'X' 모양을 만들어 보이며 재치 있는 포즈를 선보였다. 또 다른 사진에서는 김구라와 장윤정을 비롯해 패널로 합류한 천록담, 정경미까지 함께 등장해 밝은 분위기를 전한다. 네 사람은 모두 손으로 'X' 모양을 만들어 보이며 프로그램의 상징적인 콘셉트를 표현해, 유쾌하면서도 팀워크 넘치는 현장 분위기를 짐작게 한다.2차 티저 역시 시청자들의 호기심을 자극한다. 영상 속에서 장윤정은 "처음에 'X의 사생활'이라는 단어가 좀 그렇더라"라고 솔직한 첫인상을 전한다. 이에 김구라는 "우리 집에서도 걱정이 많다. 헤어진 사람의 사생활을 보고, 또 새로운 이성을 만나는 것까지 본다니까"라며 프로그램 설정의 강도를 언급해 웃음을 자아낸다.장윤정은 "너무 놀랐다"라고 말하고, 김구라도 "설정이 너무 세지 않나?"라며 놀라움을 내비친다. 그러나 두 사람은 이내 "대박은 날 것 같다"고 입을 모으며 프로그램에 대한 기대감을 숨기지 않는다. 앞서 김구라는 띠동갑 연하의 비연예인과 2020년 12월 재혼했다고 알려졌다.티저에서는 "이혼한 X의 사생활을 지켜본다면?"이라는 질문과 함께 과거의 달콤했던 순간과 이혼 이후의 현실이 교차 편집되며 긴장감을 높였다. 특히 X가 새로운 이성을 만나는 장면과 이를 바라보는 전 배우자의 복잡한 감정이 스쳐 지나가며 단순한 관찰 예능을 넘어 관계의 민낯을 들여다볼 것임을 예고했다.'X의 사생활'은 3월 17일(화) 밤 10시 첫 방송 된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr