유니스, 공항에 나타난 귀요미들 [TV10]

그룹 유니스가 'ENA K POP UP CHART SHOW：Girls Evolution' 일정 참석 차 6일 오후 김포국제공항을 통해 일본으로 출국했다. 이승현 기자 lsh87@tenasia.co.kr