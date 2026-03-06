TV텐 바로가기
그룹 유니스가 'ENA K POP UP CHART SHOW：Girls Evolution' 일정 참석 차 6일 오후 김포국제공항을 통해 일본으로 출국했다.
유니스, 공항에 나타난 귀요미들 [TV10]
이승현 기자 lsh87@tenasia.co.kr

