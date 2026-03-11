사진=유튜브 '알딸딸한참견'

가수 소유가 어린 시절 가정 형편이 어려웠다고 고백했다.10일 유튜브 채널 '알딸딸한 참견'에는 '형들 참견 시작했다가… 소유한테 역공당함'이라는 제목의 영상이 공개됐다.이날 소유는 달라진 결혼관을 고백했다. 소유는 "저는 원래 인생의 목표가 가수로서 톱스타가 되거나 한국의 비욘세가 되는 게 아니었다. 그냥 현모양처가 꿈이었다"고 털어놨다. 하지만 팬데믹 이후 '이런 세상에 내가 애를 낳고 싶지 않다'는 생각이 들었다고.소유는 "원래는 30살에 몸을 가장 건강하게 만들어서 난자를 얼리려고 했다. 그런데 그 과정이 생각보다 너무 쉽지 않더라. 배 주사를 계속 맞아야 한다고 해서, 제가 바늘 공포증이 너무 심해서 그건 못 하겠다고 생각했다"고 털어놨다.그러면서 "저는 결혼을 하기 싫은 게 아니라, 아이를 낳지 않을 거면 굳이 결혼을 꼭 해야 하나 싶은 생각이 생겼다. 아이 생각이 없어지니까 결혼 생각도 같이 없어졌다"고 담담하게 말했다. 다만 그는 "연애는 하고 싶다"는 말로 솔직한 마음도 숨기지 않았다.소유는 어린 시절 힘들었던 집안 형편을 고백했다. 그는 "집이 진짜 많이 힘들었다. 그래서 기초수급자이기도 했다. 병원 가면 무조건 1500원, 약국은 500원이었다"고 털어놨다. 이어 "중학교 때는 집이 털린 적도 있었다. 제가 열쇠를 자주 잃어버려서 엄마한테 혼날까 봐 창문을 타고 들어간 적이 많았는데, 그걸 본 사람이 있었던 것 같다고 하더라"고 회상했다.씨스타로 데뷔한 뒤에도 마음은 늘 편치 않았다는 소유는 "씨스타면 다 효린, 보라, 다솜을 먼저 떠올리지 저는 존재감이 없는 애 같았다"고 말했다. 그러던 시기 찾아온 곡이 정기고와의 '썸'이었다.소유는 "제 인생의 최고는 아직까지 '썸'인 것 같다"면서도 "곡이 12주 동안 1위를 했다. 너무 오래 잘되다 보니까 '너네 또 방송하니?'라는 말도 들었고, 타기획사 눈초리도 받았다. 저는 눈치를 많이 보는 스타일이라 그때 공황이 좀 왔다. 그게 너무 힘들었다"고 밝혀 놀라게 했다.소유는 현재의 삶에 대해 "지금은 되게 심심한 삶이다. 눈 뜨면 헬스장 가고, 헬스장에 가면 세 시간 이상 있는다. 하지만 이런 무난한 일상이 오히려 소중하다는 말을 많이 듣는다"면서 "올해부터 3년 동안 운이 정말 좋다고 하더라. 그래서 그냥 하고 싶은 건 다 해보려고 한다"며 앞으로의 기대도 드러냈다.한편, 20kg 감량으로 화제가 됐던 소유는 "사람들이 쉽게 살 뺀 줄 아는데 1월부터 미친 듯이 뺐다"고 이야기했다. 최근 몸무게는 49kg으로 알려졌다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr