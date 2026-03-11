사진=tvN '백사장3'

'백사장3' 백종원이 막걸리 술빵 실패를 극복했다.10일 방송된 tvN 예능 프로그램 '백사장3'에서는 백종원, 이장우, 존박, 유리, 윤시윤이 프랑스 리옹에서 한국식 고깃집 '한판집' 장사를 이어갔다.이날 백종원은 디저트 메뉴로 '막걸리 술빵'을 야 심차게 내놨지만, 불행의 시작이 됐다. 여러 번 연습 후에도 막걸리 술빵 만들기에 실패한 것.백종원은 실패 원인으로 '과발효'를 꼽으며 "낮 기온이 10도 정도 높아 과발효가 됐다. 며칠 동안 동일한 재료로 연습하며 성공 확신했었는데"라며 아쉬움을 드러냈다.직원들은 급한 대로 커피 무료 제공, 고추전 서비스를 건넸다. 백종원은 "손님을 붙잡아 둬야 한다"고 설명했다. 그러나, 주말 저녁 가게는 한가했다. 대부분 술을 마시러 나오지만, '한판집'은 밥집에 가까웠던 것.4일 차 매출은 점심 1;775유로(288만원)를 기록했으나, 저녁에는 30% 하락한 1,097유로(178만원)에 그쳐, 총 2,872유로(466만원)가 됐다.백종원은 새 메뉴로 김치찜에 계란말이를 제안했다. 저녁 타임에 특별한 손님들이 등장했다. 연 매출 10억이라는 메르시에르 거리에서 6개 가게를 운영하며 연 매출 145억 대를 올리는 프랑스 3대 요리학교 출신 장사괴물들이 방문해 한국의 맛을 즐겼다.실패를 딛고 일어난 백종원은 포장 판매까지 하며 매출 올리기에 진심을 보여 최고 매출을 기대케 했다.한편, 다음 예고편에는 '제빵왕' 윤시윤의 복귀를 알렸다. 크루아상을 눌러 만든 '크룽지'를 선보인 것. 그러나 현지인들은 "크루아상 본연의 맛 망쳤다"는 냉정한 평가를 보여 호기심을 자극했다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr