텐아시아 DB

MBC ‘라디오스타’

배우 주종혁이 ‘라디오스타’에서 드라마 ‘이상한 변호사 우영우’ 출연 이후 달라진 인지도와 다양한 에피소드를 공개한다. 언어 능력부터 태권도 실력까지 예상치 못한 매력을 드러내며 다재다능한 면모를 보여준다.11일 방송되는 MBC ‘라디오스타’는 진서연, 금새록, 주종혁, 곽범이 출연하는 ‘다재다능 하다능~’ 특집으로 꾸며진다.주종혁은 드라마 ‘이상한 변호사 우영우’에서 권모술수 캐릭터로 강한 인상을 남긴 이후 달라진 인지도를 체감하고 있다고 밝힌다. 그는 드라마 이후 자신에게 쏟아진 다양한 DM 메시지와 예상치 못한 반응을 소개하며 웃음을 안긴다.또한 첫 대본리딩 당시의 긴장감도 털어놓는다. 그는 ‘이상한 변호사 우영우’ 첫 대본리딩에서 식은땀까지 흘렸던 당시 상황을 전해 모두의 심장 박동수를 올린다.최근 연극 무대에 도전한 근황도 전한다. 그는 장진 감독이 연출을 맡은 연극에서 ‘건달’ 역할을 맡아 새로운 연기 경험을 하고 있다고 밝힌다. 특히 같은 작품에 출연 중인 배우 금새록과의 호흡에 대해서도 언급하며 연습실 분위기를 전한다.주종혁은 태권도 4단이라는 반전 이력도 공개한다. 인천에서 태권도장을 운영하는 아버지의 영향으로 자연스럽게 태권도를 시작하게 됐다고 밝히며 스튜디오에서 발차기 시범까지 선보여 감탄을 자아낸다.이와 함께 다양한 아르바이트 경험도 공개한다. 카페, 바텐더, 골프장 등 여러 아르바이트를 했던 경험을 전하며 유학을 간 뉴질랜드에서 ‘불쇼’를 하게 된 특별한 사연까지 전해 현장을 웃음으로 물들인다.배우로서의 이야기뿐 아니라 다양한 경험에서 나온 에피소드를 전하며 다채로운 매력을 드러낼 주종혁의 모습은 11일 밤 10시 30분 방송되는 ‘라디오스타’를 통해 확인할 수 있다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr