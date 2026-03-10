사진=유튜브 '아이유의 팔레트'

가수 겸 배우 아이유가 우즈의 출연에 '식구 감싸기'를 걱정했다고 털어놨다.10일 유튜브 콘텐츠 '아이유의 팔레트'에는 군 복무를 마치고 첫 정규앨범으로 돌아온 WOODZ(우즈)가 게스트로 출연했다.이날 우즈는 시작부터 대표곡 'Drowning' 라이브 무대를 선보이며 강렬하게 등장했다. 아이유는 "예상보다 훨씬 더 좋은 오프닝이었다"며 감탄했고, 우즈는 "이 곡을 너무 많이 불러 이제는 잠에서 깨자마자도 부를 수 있을 정도"라고 농담했다. 이에 아이유는 과거 자신의 '좋은 날' 3단 고음을 부르던 시절이 떠오른다며 웃음을 보였다.두 사람은 같은 소속사 식구가 된 뒤 '팔레트'에서 처음 길게 대화를 나눴다. 우즈는 "제가 2022년 말에 회사에 들어왔는데, 이후 앨범 활동을 할 때 팬들이 '팔레트'에 나갔으면 좋겠다는 이야기를 많이 해줬다"며 "하지만 같은 회사라는 이유만으로 성급하게 나오고 싶지는 않았다"고 털어놨다.스스로 "충분히 보여준 뒤 나가고 싶다"는 기준이 있었고, 군 복무 중 'Drowning'이 큰 사랑을 받으면서 정규앨범 시점에 직접 출연 의사를 전했다고 설명했다. 우즈는 "제가 증명됐다기보다는 할 얘기가 생긴 것 같다. 회사 식구라서 나왔나 싶은 인식보다는 그래도 재밌겠다는 생각이 들 때 나가고 싶었다"고 밝혔다.아이유 역시 "같은 소속사라는 이유로 괜히 식구 챙긴다는 오해를 사고 싶지 않아 타이밍을 보고 있었다"며 "이번에 출연 의사가 있다는 말을 듣고 지금이 적기라는 생각이 들었다. 더없이 좋은 게스트"라고 반겼다. 이어 "어쩔 수 없이 '잘했으면 좋겠다'는 마음이 있다"며 같은 회사 식구를 향한 애정을 솔직하게 드러냈다.이번 정규 1집 'Archive 1'에 대한 이야기도 이어졌다. 우즈는 데뷔 13년 만에 처음 내는 정규앨범이며 총 17곡이 수록됐다고 소개했다. 그는 이번 앨범의 핵심 키워드를 '반항'이라고 설명했다.아이유는 우즈의 '반항'이라는 키워드가 "다소 의외"라고 했다. 무대 위에서는 강렬하고 거칠어 보이지만 실제로는 바르고 차분한 사람처럼 느껴졌기 때문.이에 우즈는 자신의 반항은 흔히 생각하는 반항과 조금 다르다고 설명했다. '왜 못해?' '하면 되지'처럼 스스로를 밀어붙이는 긍정적인 반항심이 자신의 에너지라고 밝혔다. 아이유는 보통 반항은 "왜 해야 해?"라는 쪽인데, 우즈는 "왜 못해, 할 수 있어"라고 생각하는 사람이라며 감탄했다.우즈는 또 단편 영화 '슬라이드 스트럼 뮤트'를 통해 본격적인 연기에도 도전했다. 그는 "아직은 음악과 삶의 균형이 더 중요하다고 생각해 당장 연기에 깊이 뛰어들 계획은 없지만, 기회가 된다면 앞으로 더 고민해볼 수는 있을 것 같다"고 말했다.다만 "너무 성공해서 교만해지면 어떡하지?" 같은 상상까지 해본다고 말해 아이유를 웃게 만들었다. 아이유는 그런 생각까지 하는 우즈를 보며 "절대 그럴 사람이 아니다"라는 반응을 보이며 미소를 지었다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr